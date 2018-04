Policía golpeó a los jugadores del América, denuncia Miguel Herrera

Al margen de lo estrictamente deportivo, Miguel Herrera salió muy enojado por una situación que denunció en conferencia de prensa, misma que tuvo que ver con el conato de bronca que sucedió al medio tiempo entre ambos equipos y en el que el técnico de las Águilas aseguró que la Policía de Toronto agredió a sus futbolistas en lugar de separarlos.

Sobre esto, el “Piojo” señaló que los comisarios de Concacaf fueron testigos y exigió un reporte de su parte por el incidente.

“Yo venía atrás y los empujones empezaron ahí. Lo que sí es muy molesto, y la gente de Concacaf lo sabe y espero lo reporten, los policías le pegaron a mis jugadores y la gente de Concacaf lo vio, lo quiero ver reportado . Si van a usar a la policía para agredir a los jugadores, me parece que está mal. Le pegaron a Marchesín, a Bruno (Valdez), aventaron a Giber (Becerra). Si hay manoteo entre los jugadores, lo mejor es calmarnos”, expuso.

Las palabras del entrenador de las Águilas no cayeron nada bien en los representantes de los medios de comunicación locales, quienes de inmediato empezaron a cuestionar que si en verdad Miguel estaba acusando al cuerpo policial de su ciudad, a lo que este se mantuvo en su postura,

“Yo trataba de calmar y los policías estaban encima de nosotros, no tratando de separar. Se supone que están para cuidar la seguridad del partido, no tienen que meterse en una situación así y si lo hacen, debe ser a separar, no tiene la policía por que ponerse agresiva”, continuó.

En ese tenor, la gente local puso en entredicho al estratega azulcrema sobre la veracidad de sus palabras; sin embargo, Miguel Herrera recalcó que esto es algo que en México no sucede y que le extrañó al ver que Toronto es una ciudad muy tranquila.

“La verdad es que me parce una ciudad espectacular, también me sacó de onda que la policía de una ciudad tan tranquila y segura se comportara de esa manera. No nada más lo puedo decir yo, la gente de Concacaf lo vio, no es condicionar nada, ellos van a llegar a México y saben que estas cosas no pasan, ha habido momentos de calentura y la policía no se mete a golpear a nadie”, culminó.