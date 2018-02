Presentan oficialmente a Héctor Moreno en la Real Sociedad

En el día de su presentación, el defensa mexicano Héctor Moreno se dijo satisfecho de llegar a un equipo grande como la Real Sociedad y dejó en claro que su mayor preocupación es que su portería se quede en cero, además de que no viene a suplir a nadie.

Un hombre de grandes retos en su trayectoria futbolística a nivel internacional, destacó el buen manejo de balón que busca el club vasco, aspecto que le va de maravilla con su estilo de juego, y tratará de aprovechar esas condiciones para aportar lo máximo a partir de su debut, que apunta contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Siempre me imagino metiendo goles, pero como defensor lo mejor es dejar la portería en cero, así mi equipo estará más cerca de ganar. No he visto el mix de imágenes con el que la LFP (Liga española) me da la bienvenida, pero me acuerdo de ese gol que marqué al Real Madrid que aparece en ese video”, subrayó el central.

El defensa agregó que “la Real intenta darle mucho protagonismo a la salida con balón y eso viene muy bien con la idea de mi juego”.

Aclaró que aportará sus cualidades y para nada quiere ser el reemplazo de Íñigo Martínez, quien emigró al acérrimo rival Athletic de Bilbao; también habló de su compatriota Diego Reyes, quien hace unas campañas defendió también los colores de los realistas.

“A Iñigo me parezco en ser zurdo, en el buen trato del balón, también me gusta salir jugando, y también me gusta rematar los corners. También se me da marcar goles, espero tener esa chispita para marcar gol. De Diego Reyes, también creo que me parezco en cosas. Él es mucho más alto, con una técnica muy buena. Lo principal, para bien o para mal, es la edad, la experiencia que tengo,” expuso.

“Soy un jugador nuevo con otro tipo de condiciones y características. Trabajo, disciplina y experiencia, eso es lo que voy a aportar a la Real Sociedad”, añadió. Aunque jugó poco con AS Roma, el sinaloense se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizado lo más pronto posible, aunque por el momento no estará en la convocatoria para el juego de este viernes contra Deportivo La Coruña, así que su debut se podría dar frente a Real Madrid.

“Estoy en perfectas condiciones, disponible para aportar al equipo desde el primer día”, en cuanto a su fichaje, indicó que fue “todo muy rápido, cuando supe del interés supe que llegaba a un gran equipo”.

Admitió que su compatriota Carlos Vela, exjugador de Real Sociedad, le habló maravillas del club, así que no dudó en fichar por el conjunto vasco.

“Carlos Vela me habló cosas maravillosas del club de la Real Sociedad y de la ciudad. Espero hacer grandes cosas aquí”, afirmó Héctor Moreno, quien desea también que su aporte ayude a la mejora del equipo en la Liga española.