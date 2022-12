"Que el dolor se convierta en buenos recuerdos": Xuxa expresa su pésame tras muerte de Pelé

Tras la muerte de "O Rei", muchas personalidades del mundo expresaron sus condolencias. No obstante, muchos estaban esperando la reacción de Xuxa, la exmodelo, animadora y cantante brasileña que fue pareja del ídolo brasileño del fútbol a principios de los años 80.

La presentadora aprovechó su cuenta de Instagram para compartir sus sentimientos y no dejar a nadie sin mencionar.

¿Qué dijo Xuxa sobre Pelé?

“Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y familia (hijos del corazón), nietos, sobrinos, Lucía y todos los que estuvieron al lado de Dico, mi afectuoso abrazo”, comenzó el mensaje, en el que llama al exfutbolista con el apodo por el que fue conocido durante toda su infancia.

“Que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para ser menos pesados… Márcia, que Dios te dé la templanza que necesitas”, cierra el escrito con un mensaje personal a la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Cibele Aoaki, la mujer con quien Pelé se casó en 2016, cuando ella tenía 41 años y él, 75.

¿Cuántos años tenía Xuxa cuándo se casó con Pelé?

La primera esposa de Edson Arantes, la modelo y conductora Xuxa, reveló en una entrevista para el medio Trome de Perú, cómo fue de tormentosa su vida junto al ex delantero.

En los años ochenta, cuando Pelé ya se había retirado profesionalmente con el Cosmos de Nueva York y Xuxa comenzaba a darse a conocer en del mundo del espectáculo, ambos fueron protagonistas de un romance que terminó abruptamente a los cinco años.

Cuando se conocieron, Xuxa sólo tenía 17 años y según su libro autobiográfico, Pelé fue el primer amor de su vida, pese a que estaba cerca de cumplir 40 años, se había separado de su primer matrimonio y ya contaba con tres hijos.

“Nos conocimos durante un ensayo para la portada de una revista. Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, relató.

En febrero de 2020, la también cantante y actriz comentó en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera que fue traicionada continuamente por Pelé.

“Cuando lo miraba, llegaba con lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Empecé a pensar que era normal ser traicionada. Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo”, declaró la brasileña.

Se sabe que Pelé tuvo relaciones sentimentales con artistas, reinas de belleza.

“Son las mujeres las que quieren estar con Pelé”, se justificaba con su esposa ante las infidelidades constantes que cometía.

Afirmó que su relación con Xuxa fue la primera seria que tuvo después de su separación con Rosemeri Cholbi, con quien estuvo 16 años y tuvo tres hijos: Kely Cristina, Edinho y Jennifer.