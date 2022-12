"Hoy no trabajamos, vamos a ver a Pelé": la historia del día que México se paralizó para verlo jugar

El Instituto Nacional de antropología e Historia compartió una curiosa fotografía que es testigo de cómo los mexicanos se paralizaron durante un partido del Mundial '70, en donde Pelé disputaría un partido de futbol en las finales de la Copa mundial.

La imagen fue publicada en el 2019 por el club Santos Futebol Clube en su cuenta de Twitter; el teatro ANDA de Guadalajara anunció por medio de un afiche “¡Hoy! No trabajamos porque vamos a ver a Pelé”, el sitio estaba ubicado en la esquina de las calles Pino Suárez e Independencia, en el centro de esa ciudad. El inmueble actualmente alberga a la librería Agustín Yáñez del Congreso de Jalisco.

En aquel entonces Guadalajara se convirtió en la sede de la Verdeamarela, fue el Estadio Jalisco donde los brasileños se enfrentaron a selecciones como Inglaterra, Perú, Checoslovakia, Uruguay y Rumania.

Pelé y sus compañeros entrenaban en el Club Providencia, ya que era de las pocas instalaciones que tenían un pasto adecuado para la preparación de los brasileños en la ciudad. De hecho en lugar se realizó un mural creado por José María de Servín y que fue autografiado por Pelé.

El recibimiento de los jaliscienses y de todos los mexicano fue tan cálido que dejó una gran impresión en el corazón de Pelé.

"Solo me faltó ir a la luna, me faltó jugar en la luna, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, declaró Edson Arantes do Nascimento.





Pelé campeón en México '70

La canarinha se consagró en México cuando O'Rei con su número 10 en la camiseta saco el joga bonito junto con sus 10 compañeros y derrotaron a Italia en un marcador 4-0.

La selección Brasileña que jugó la Copa Mundial celebrada en México en 1970, es considerada como la mejor selección de la historia.

Después de recibir su tercer trofeo mundialista, Pelé agradeció a todos los mexicanos por el apoyo que recibió durante todos los partidos jugados en el país.

“Después con el premio que Dios nos dio, de ser campeones del mundo en México. A la afición mexicana, al pueblo mexicano le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron”, expresó Pelé.

Fue tanto el reconocimiento que obtuvo el astro brasileño y su selección, que fue inaugurada la Plaza Brasil con una escultura que representa la unión entre la Verdeamarela y la afición tapatía.

La plaza se encuentra ubicada sobre la Calzada Independencia, entre el Estadio Jalisco y la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

La escultura está hecha de bronce y representa a tres futbolistas, uno de ellos, es un portero saltando para disputar el balón.