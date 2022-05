Karen Díaz, de ganar 55 pesos por su primer arbitraje a ir al Mundial de Qatar

La FIFA dio a conocer a los árbitros designados para la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde aparece la mexicana Karen Díaz, quien se convertirá en la primera para nuestro país en ir a una justa varonil en selecciones mayores.

La abanderada mexicana es considerada una de las mejores en la Liga MX, incluso ya ha tenido la fortuna de estar en instancias definitivas, como fue en la final del torneo, donde Cruz Azul rompió su malaria de 23 años sin título en el torneo local ante el Santos Laguna.

La historia de la asistente, que pasará a ser la primera mexicana en una Copa del Mundo varonil mayor, comenzó desde que ella era muy pequeña, ya que ha contado que su pasión por el futbol comienza cuando su padre la llevaba a la cancha de barrio, donde aprendió el amor por este deporte.

En una entrevista con la FMF, Karen Díaz revela que desde los ochos años comenzó a jugar futbol, aunque destaca que no había equipos femeniles, por lo que se enteraron que había un equipo que aceptaba niñas y ahí fue cuando comenzó todo.

"Yo trabajaba en una cancha de futbol 7, pero el árbitro no llegó. En ese momento el administrador voltea y dice '¿quién se quiere meter' y pues dije 'yo'. Me metí a arbitrear ese partido y me pagaron 55 pesos", reveló Karen sobre su primera experiencia impartiendo justicia en el futbol.

Jorge Macías, ex árbitro profesional, fue quien le dio la idea de profesionalizarse y así es como se decide para iniciar en Aguascalientes.

Díaz comentó que llegó un momento donde su jefa del trabajo, que ella narra era muy cómodo para sus necesidades, le pide que se dedique de lleno a su profesión o a ser árbitra, por lo que no dudó en seguir el rumbo de las canchas.

La decisión que tomó Karen Díaz parece que fue la correcta, ya que se ha proyectado como una de las árbitras más importantes en el mundo, motivo que la llevará a la Copa del Mundo.

Dentro de su experiencia, son 13 años como profesional, al debutar en el año 2009, aunque fue hasta el 2016 cuando pudo desempeñarse en un juego de Liga MX.

En su historial internacional están los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, el Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018 y Premundial Sub-17 de la Concacaf 2019.

Su participación más importante en el ámbito internacional fue en unas eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

