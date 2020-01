Refuerzo del América Sebastián Cásere llega a México

Sebastián Cáseres se convirtió en la cereza que redondeó el pastel de la plantilla de América para este primer semestre del 2020 y ayer a muy temprana hora, aterrizó en la Ciudad de México para enfundarse por primera vez en los colores azulcremas en el inicio del préstamo por un año que vivirá en nuestro país.

El mediocampista argentino tiene grandes condiciones; destacó desde su debut con Vélez Sarsfield y posteriormente emigró a España con la ilusión de brillar en el viejo continente, cosa que para su mala fortuna no pudo ser del todo, es por eso que toma esta oportunidad con las Águilas como una revancha personal y la posibilidad de reencontrarse con su mejor futbol. Incluso, prefirió venir a la Liga MX antes que ir a River Plate o Boca Juniors, cuadros que lo buscaron no hace mucho.

“Era muy temprano para volver a Argentina. Quería tener esa especie de revancha después de no jugar un largo tiempo en el fútbol europeo. Me gustan los desafíos, la revancha la tengo y la voy a demostrar el tiempo que esté aquí”, aseguró con un semblante de confianza en sí mismo, al tiempo de agregar que no dudó ni un instante en aceptar la propuesta del Ave.

“En los últimos días tuve otros destinos y en el momento que llamó el club no lo dudé. Soy consciente de lo grande que es acá en México, así que en el momento que me llamaron mi prioridad fue venir a América”, señaló.

De entrada, el reto no luce sencillo. Además de la amplia exigencia que lleva implícita el ser jugador de los Millonetas, Santi tendrá que hacer olvidar lo realizado por Guido Rodríguez, quien representó la baja más sensible en este mercado para el conjunto emplumado.

“Es un desafío muy grande, (Guido) ha dejado una huella en el club. Estoy preparado, vengo de una liga importante en Europa y este reto lo voy a tomar con mucha predisposición. Daré lo mejor de mí para que la gente note que voy a estar conforme acá”, manifestó al respecto.

Finalmente, Cáseres confesó que las referencias de su amigo y compañero Leo Suárez fueron vitales en su decisión final, así como también el fervor que percibe de los aficionados americanistas.

“Antes de venir pedí referencias a mi amigo Leo Suárez y me habló muy bien. Es un equipo muy grande, la gente está loca por este club y eso me dio el puntapié final para decidirme del todo”, terminó.

Santiago Cáseres acudió ayer mismo a Coapa para realizar sus exámenes médicos y conocer a su nuevo grupo.