Ricardo Peláez descarta indisciplina en transferibles de Cruz Azul

Las decisiones de poner a determinados jugadores en la lista de transferibles de cara a la próxima campaña están basadas exclusivamente en lo futbolístico.

Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, aseguró en entrevista que el ingreso a esa categoría de Julián Velázquez, Enzo Roco, Francisco Silva, Felipe Mora y Martín Rodríguez se debe únicamente a la idea de reestructurar al plantel y no a un tema de indisciplinas.

“Hemos tratado de fortalecer el equipo en diferentes zonas. Es una decisión totalmente deportiva, nada tiene que ver con eso, al contrario las referencias que tengo tanto de Velázquez, Roco, Silva, Rodríguez Mora, los jugadores que están transferibles, son la verdad muy buenas, son muchos de ellos jugadores de selección nacional

"Estamos conscientes de eso, pero la idea es sin duda fortalecer al equipo, renovar un poco, y la expectativa que tenemos todos: la afición, un servidor, el cuerpo técnico de que el equipo clasifique por obligación y pelee permanentemente el título”, explicó el directivo.

Palabras de nuestro Director Deportivo en relación a los movimientos del equipo. #AzulXTi pic.twitter.com/li2RvHD8Dc — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 30 de mayo de 2018

Peláez abundó en que las medidas fueron tomadas en conjunto con el cuerpo técnico y directiva con la finalidad de mejorar al equipo y buscar el título.

Además, aclaró que ya hablaron con todos los jugadores que podrían salir del club y sólo ha recibido buenos comentarios de ellos.

“Hemos tenido jornadas largas de trabajo, de pláticas en lo deportivo con el técnico en las que hemos tomado decisiones para fortalecer al equipo, pero para nada de indisciplinas. No he recibido más que opiniones favorables de los jugadores que están transferibles, primero como personas y después como jugadores, no es ésa la causa”, reafirmó.