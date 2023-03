Scarlett Camberos: quién es la capitana del América que ha denunciado acoso

El nombre de la futbolista Scarlett Camberos ha sido noticia en la Liga MX Femenil, pero no por su buen juego. La jugadora del Club América Femenil ha vivido una lamentable situación después de sufrir acoso continuo por parte de una persona.

Camberos, quien fue refuerzo del Club América Femenil el 29 de diciembre del 2021, llegó procedente de una universidad en Estados Unidos, donde destacó como titular en 22 partidos y anotó 13 goles en su cuenta. La jugadora es conocida por su gran habilidad con la pelota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Scarlett Camberos (@scarlett_camberos)

Fue acosada por una expareja

No obstante, en julio de 2022 la atacante americanista denunció por primera vez a través de sus cuentas en redes sociales que un aficionado la acosaba y creaba cuentas falsas con su imagen, incluso señaló haberlo encontrado camino a su casa.

Foto: Captura de Pantalla | Twitter

“Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN”, publicó la mediocampista.

La denuncia había quedado pública, no obstante, no se había hablado más al respecto hasta el pasado febrero de 2023, cuando el padre de la joven informó que sus redes sociales habían sido hackeadas y dejó entrever que se trata de la misma persona que acosa a la jugadora.

Foto: Captura de Pantalla | Twitter

En esa ocasión, la futbolista pudo recuperar sus cuentas de redes sociales y lanzó una publicación contando todo lo sucedido con la persona, dejando en claro que se trató de una expareja que en el pasado la hizo sufrir de violencia física y psicológica.

Foto: Captura de Pantalla | Twitter

“Buen día, este es el responsable del hackeo que sufrí en redes, hace un año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estómago, ya no me voy a callar"

"Decidí terminar el noviazgo con este muchacho y empezó ahí el temor y el miedo, me acosa, me sigue, manda a sus amigos a seguirme a todos lados, a donde voy, es un celoso, posesivo, intenso y por eso se vuelve violento, ya no me voy a quedar callada”, escribió la americanista en su perfil de Twitter.

🚨🚨🚨 La cuenta de Instagram de Scarlett Camberos está siendo hackeada. Al parecer es la misma persona que ella misma denunciaba por aquí en Twitter. 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Tgxl2YQw4u — Aguilácticas 🦅🎀 (@aguilacticasfem) February 14, 2023

Ya había antecedentes entre futbolistas

A la denuncia de Camberos, se le sumó la de su compañera Selene Valera, quien apuntó que es el mismo hombre que la acosó junto a Jana Gutiérrez.

Foto: Captura de Pantalla | Twitter

“Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlet y se lo tope en la calle”, dijo.

Hasta el momento, tanto el Club América como la Liga MX Femenil lanzaron comunicados repudiando las acciones y mostrando su apoyo a la futbolista. No obstante, en diversos medios se maneja la posibilidad de que la futbolista busque su salida de México para regresar a jugar a los Estados Unidos.

Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres.



Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el Club brinda apoyo legal, digital y psicológico.



¡Scarlett, estamos contigo, cuentas con nosotros!#EstoEsAmérica — Club América Femenil (@AmericaFemenil) February 14, 2023 La Liga MX Femenil informa: pic.twitter.com/r7mGvAEoJW — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 15, 2023

Liga MX Femenil, una competición llena de acosos

Tristemente, los casos de acoso hacia estas jugadoras no son los únicos en la Liga MX.

Nailea Vidrio acusó que ella y su compañera Selena Castillo fueron molestadas por aficionados del León, quienes luego las amenazaron de muerte por hacer pública su denuncia. Blanca Félix, portera de Chivas, también acusó insultos en redes sociales por su aspecto físico.

Anteriormente, Greta Espinoza, jugadora de Tigres, tuvo una situación similar en la que recibió acoso y amenazas. Norma Palafox también reprochó el acoso verbal del que es víctima en redes y en estadios cada vez que juega.