¡Tremenda llave! Alexa Grasso se convierte en la primera campeona mexicana de la UFC

México está de fiesta y todo se debe a la luchadora de artes mixtas Alexa Grasso. La oriunda de Jalisco se convirtió en la primera mexicana en convertirse en campeona de la UFC.

Con este logro, Grasso, de 29 años, se une a los otros dos mexicanos, Yair “Pantera Rodríguez” y Brandon Moreno, en ganar un título, y cabe decir que para muchos no fue una sorpresa ya que la tapatía era una deportista altamente reconocida en el mundo de las artes marciales mixtas, hecho reconocido por el mismo presidente de la UFC, Dana White.

Una lucha difícil

Grasso logró vencer a su rival Valentina Shevchenko en el cuarto asalto. Valentina es una luchadora que había prevalecido desde el 2018, tanto así que era la favorita para llevarse el título.

No obstante, la tapatía, gracias a su perseverancia, tumbó a Valentina a los cuatro minutos del cuarto asalto. La rival de la mexicana lanzó una patada que fue esquivada por Grasso, quien aprovechó para arrojarla hacia la lona y someterla.

La nueva campeona... #AndNew @AlexaGrasso #UFC285 pic.twitter.com/VQf5tay3bv — UFC Español (@UFCEspanol) March 5, 2023

Tras la rendición de Valentina el T-Mobile Arena se volvió loco. "La felicito a Alexa, no me salió la patada y así es este deporte", comentó la rival de la mexicana.

Con este triunfo, la joven rompe todo pronóstico e hizo historia en la rama de peso mosca de la UFC y con ello se convirtió en la tercera deportista mexicana en conseguir un título en dicha franquicia.

ALEXA GRASSO HAS SUBMITTED VALENTINA SHEVCHENKO!!



WE HAVE A NEW FLYWEIGHT CHAMPION 👑🇲🇽 #UFC285 pic.twitter.com/t4HMH5vXnw — UFC (@ufc) March 5, 2023

Fue la experiencia y la constancia de Alexa Grasso la que la llevaron a obtener el triunfo desde un inicio. Con golpes en la mandíbula y arremetidas sorpresivas Grasso logró desequilibrar a su oponente quien también dio una increíble batalla, sin embargo, fue menos asertiva que la mexicana.