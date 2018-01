¿Se imaginan la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca?

El que México tenga la posibilidad de organizar 10 partidos en la candidatura conjunta para el Mundial de futbol 2026, es justo lo que se buscaba, aseguró el presidente de la candidatura, Yon de Luisa, quien aseguró que es lo que se había planeado junto a los Estados Unidos que recibiría 60 y Canadá 10 más.

“Es una repartición dentro de las negociaciones y pensando en las capacidades de los requisitos de los estadios que exige la FIFA. Es un resultado justo”, comentó de Luisa.

“Las organizaciones como están establecidas hemos tenido buena comunicación, hemos trabajado en equipo, la infraestructura está lista en México, las tres ciudades, los tres estados estamos listos para recibir una Copa del Mundo, lo podríamos hacer antes del 2026”.

En cuanto a lo que se tiene planeado, una de las solicitudes que pondrían en la mesa es que la inauguración se realicé en el estadio Azteca, aunque el tema de si México jugaría en territorio mexicano no es algo que se puede definir desde ahora.

“Todavía no se ha solicitado por cuestiones de capacidad, la inauguración y la final debe ser en un estadio de 80 mil personas, se ha solicitado que sea en México en el Azteca. Para la ruta de la selección mexicana es muy temprano para pensar, no ha habido un Mundial de 48 equipos todavía, no sabemos el sistema de competencia, que ruta va a llevar”.