Xavi Hernández deja de ser DT del Barcelona

Después de muchos rumores y problemas al interior del Barcelona, por fin se dio a conocer el plan a futuro. A pesar de que se había llegado a un acuerdo para que Xavi Hernández siguiera en el club, al final se marchará de los Balugranas.

A través de un comunicado de prensa, se informó que el ex capitán de los culés no seguirá para la siguiente campaña. De acuerdo con la información brindada, Joan Laporta decidió no continuar con el proyecto del campeón del mundo con España.

“El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25″, dice el documento emitido en su página web.

Asimismo, mencionan que dentro de la reunión estuvo el cuerpo técnico de Xavi, así como los altos mandos del club. Desde Laporta hasta Deco, quien es el director deportivo del FC Barcelona.

Por otra parte, el conjunto culé le desea un buen camino a Hernández, quien llegó al mando el 6 de noviembre del 2021.

Finalmente, en el comunicado se informa que en los siguientes días se dará a conocer quién llega para tomar el lugar de Xavi.

¿Quién será el nuevo entrenador del FC Barcelona?

A falta de que se haga oficial, en Barcelona tienen todo listo para la llegada de Hansi Flick como el sustituto de Xavi.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el trato está cerrado.

“Hansi Flick se convierte en el nuevo entrenador del Barcelona, confirmado y ¡Here we go!”, escribe en sus redes sociales.

De acuerdo con Fabrizio, el técnico alemán firma un contrato por dos temporadas, es decir, hasta el 2026. Se espera que en los siguientes días se anuncie oficialmente al técnico que suena desde hace varios días.

