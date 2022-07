Torrado, Hierro y Pérez se van del Tricolor: Mónica Vergara, a evaluación

Los resultados en Selección Mexicana han sido muy pobres las últimas semanas, donde no se consiguió clasificar al mundial demenil y sub 20 varonil, además de quedar fuera en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que se anuunció la salida de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y el técnico del equipo sub 20, Luis Pérez.

A través de conferencia de prensa, Yon de Luisa, presidente de la FMF, aseguró que los resultados no han sido los esperados y se toma una decisión al respecto.

«Los resultados obtenidos en la súltimas semanas significaron un golpe duro para el futbol mexicano y para la afición, después de analizar decidimos llevar a acabo una reestructuración. Gerardo Torrado deja su cargo como Director General Deportivo; Ignacio Hierro, como director Deportivo de Selecciones Nacionales y Luis Pérez como Director Técnico de la sub 20», dijo el directivo mexicano.

Pese a todo, Vergara se queda

Por otra parte, el puesto de Mónica Vergara estará bajo análisis, ya que el propio Yon de Luisa asegura que se creará una dirección exclusiva para el área de selecciones femeniles y que será esta la que se encargue de tomar la decisión sobre la todavía técnica del Tri femenil.

«En el caso de Mónica Vergara, Directora Técnica deSelección Femenil, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir. Se creará una dirección exclusiva para selecciones femeniles que dará seguimiento a la estrategia que planteamos y que está basada en tres ejes: Captar talento, desarrollar ese talento en cada categoría y generar espectáculo de calidad».

