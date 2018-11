"Siempre voy a estar para el Tri": Andrés Guardado

En los últimos años, Andrés Guardado es uno de los futbolistas que más regulares ha sido en su carrera, esto tanto con la Selección Mexicana, como con su club; sin embargo, no ha sido convocado con el equipo nacional los últimos encuentros.

Ante la situación, el “Principito” dejó claro que mientras a él lo quieran en el combinado mexicano, no abandonará al equipo.

Siempre voy a estar disponible para mi selección hasta que las piernas me den y el técnico cuente conmigo. Ahora se ha planteado que no esté en estas fechas y me viene muy bien para el descanso y estar al cien por cien para el BetisGuardado dijo en el programa Heliópolis

Además, Guardado dijo estar muy feliz por la gran victoria que le sacaron al Barcelona en el Camp Nou, a quienes derrotaron por un marcador de 4-3, con una soberbia actuación del mediocampista mexicano, quien fue titular y se mantuvo los 90 minutos en el campo.

“Ha sido una alegría enorme para todos, una inyección de confianza en lo que estamos haciendo, salió el partido perfecto. Para el extranjero no es lo mismo ganarle al Barça que ganarle, con todos los respetos, a cualquier otro rival de la Liga, tiene más nombre y sobre todo en su campo, tiene más repercusión en todo el mundo. Pero hay que mantener la calma porque son tres puntos, no te dan ni tres, ni cuatro, ni seis, hay que seguir”.

Finalmente, el capitán de la Selección Mexicana habló del gran momento que está viviendo y el desempeño que tuvo en una de las canchas más complicadas del mundo.

“Estoy bien, muy contento como empecé la temporada después de la lesión. Regresé y he ido de menos a más. Ayer fue el momento en que me dije que me sentía bien para apretar, para estar más fino con la pelota. Estoy muy contento porque si uno está bien, ayuda a que el equipo crezca”, concluyó Andrés.