Suspenden juego en San Luis por violencia en gradas, hay más de 30 heridos

San Luis Potosí.- Corría el minuto 84 del partido cuando el silbante determinó suspender el partido del Atlético San Luis y Querétaro al armarse la trifulca en los graderíos del estadio Alfonso Lastras Ramírez, dejando al menos 33 heridos, en su mayoría fueron por golpes y heridas que no ameritaron hospitalización.

La gresca provocó que cerca de trescientos aficionados queretanos y potosinos que estaban cerca de ellos, se liaron a golpes, lanzando butacas, piedras y hasta los botes de basura, sin que los cuerpos de seguridad pudieran evitarlo.

Algunos aficionados decidieron bajar al campo de juego por las escaleras que hay de emergencia, algunos otros totalmente desorbitados se fueron contra los jugadores de Gallos Blancos, para agredirlos, pero fueron detenidos por otros futbolistas y policías que resguardaban el terreno de juego.

No mamen, a este cabron lo mataron. Ahora si se mamaron en San Luis. Ni los regios se atrevieron a tanto dentro del estadio. pic.twitter.com/HjIQDK1H2r — ¡AMERICA Y YA! 🦅🦅 (@MARIOEagles) October 21, 2019 Es una VERGÜENZA lo ocurrido en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en San Luis Potosí, partido entre Atlético de San Luis vs Querétaro fue SUSPENDIDO. pena ajena que las "autoridades" no tomen precauciones ante esto. "Aficionados" pendejos inadaptados. pic.twitter.com/sKcUNOMph3 — Ariel Martínez (@ArielMR24) October 21, 2019 ¡ÚLTIMA HORA!🚨🚨 Fuerte riña causa INVASIÓN de estadio en el Clásico y suspensión del San Luis vs Querétaro.

▶ https://t.co/JspKI072nb



FOTOS: @ElSoldeSanLuis https://t.co/O7hyIM6H2x pic.twitter.com/gUANfZJWg8 — Esto en Línea (@estoenlinea) October 21, 2019

El caos reinó y el campo siguió poblándose hasta llenarse de aficionados, cientos bajaron para resguardarse de la gran trifulca que se armó atrás de la portería que defendía Felipe Rodríguez, cuando el marcador iba 0-2 a favor de los queretanos.

Previo a ese incidente, al minuto 50, ya se había dado un brote de violencia en esa misma área cuando seguidores de Gallos Blancos agredieron a los potosinos que estaban sentados en las gradas de la zona inferior, por lo que tuvieron que ser reinstalados a la zona de sombra.

Sin embargo, no se tomaron las medidas necesarias por parte de los cuerpos de seguridad para retirar del estadio a los visitantes, buscando evitar un nuevo brote de violencia, que llegó y no pudo ser controlado, e incluso algunos policías simplemente observaban el paso de los agresores queretanos y potosinos en su huída, sin detenerlos.

Dos goles

Jair Pereira y Luis Romo fueron los autores de las anotaciones, ambos en el primer tiempo, cuando dominaba San Luis a placer en el arranque y tuvo opciones de gol para abrir el marcador, pero no fue certero y la visita fue la que se puso al frente.

Ya en la parte complementaria, el equipo de Matosas, se perdió, no encontró la fórmula para contrarrestar el buen parado de Gallos Blancos. Realizó sus tres cambios, al entrar Berterame, Castro y Macías, pero no pasó nada y terminó por sucumbir.

Querétaro bajo el mando de Víctor Vucetich, fue mejor, pues el timonel atinó en los cambios, al no perder el orden y hasta tener opción de anotar un tercer gol en esa parte complementaria. No cometió errores y su virtud fue el buen parado defensivo y aprovechar las que tuvo.