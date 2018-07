"Tardé en aceptar las críticas"; Neymar admite reacciones exageradas en el Mundial

El delantero brasileño Neymar, ridiculizado durante el Mundial de Rusia por la cantidad de tiempo que pasó en el piso quejándose de las faltas de los rivales en medio de su decepcionante actuación, admitió que exageró sus reacciones y dijo que sigue aprendiendo a lidiar con la frustración.

En un video de 90 segundos realizado para su auspiciador Gillette y publicado en las redes sociales, Neymar trató de recuperar la confianza de los seguidores que lo criticaron con dureza por sus acciones.

Virales Neymar Challenge, el reto viral que pasó del drama a la diversión en redes

"Patadas en las piernas, rodillazos en la columna, pisotones en el pie. Puedes creer que yo exagero y a veces, exagero de verdad. Pero en realidad sufro dentro del campo", sostuvo Neymar en el video. "Todavía hay un niño en mí. A veces él encanta al mundo y a veces irrita".

Cuando parezco malcriado no es porque soy un chico mimado, es porque todavía no he aprendido a lidiar con la frustración

Neymar

El delantero del Paris St Germain esperaba que el Mundial lo elevara al sitial que ocupan el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes han acaparado el premio al Mejor Jugador del Año durante la última década. Pero Brasil fue eliminada en cuartos de final y los hinchas se enfocaron más en sus revolcones que en su juego.

El atacante de 26 años dijo en el video que trabaja para ser una mejor persona y afrontar la decepción de los hinchas.

"Cuando parezco malcriado no es porque soy un chico mimado, es porque todavía no he aprendido a lidiar con la frustración", señaló el sudamericano en el video en blanco y negro.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia



Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) 30 de julio de 2018

"Tardé en aceptar las críticas. Tardé en mirarme al espejo y en transformarme en un nuevo hombre, pero hoy estoy aquí (...) Yo caí, pero solo quien cae se puede levantar".