Tecatito Corona anota y Porto avanza a octavos de Champions como líder

Con buena actuación de los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, quien marcó un gol, Porto derrotó 3-1 a Schalke 04 y aseguró su boleto a octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, como primer lugar del Grupo D.

El conjunto local llegó a este partido como líder de su sector con 10 puntos, seguido del alemán Schalke con ocho, por lo que este partido era fundamental para los lusitanos, para quedarse con el primer sitio.

En la primera mitad, los lusitanos dominaron el balón pero no pudieron concretar las oportunidades que se les presentaron y se fueron al descanso 0-0.



En la parte complementaria, al 52, los "dragones" se pusieron en ventaja en jugada de tiro de esquina, en donde el defensa Éder Militao remató de cabeza un servicio de Óliver Torres para el 1-0.

Tres minutos después, “Tecatito” Corona anotó el 2-0 y su cuarto gol en champions de esta temporada, luego de combinarse con Brahimi en jugada de pared en el área grande, para marcar de pierna zurda.

Al 79, el entrenador Sergio Conceicao retiró del campo a Corona por Otávio y seis minutos más tarde sustituyó a Herrera por Hernani, para darles descanso de cara al duelo contra Boavista en la liga local.

Al 88, el argelino Nabil Bentaleb descontó por la vía penal para el 2-1, luego de una mano del español Óliver Torres en el área señalada por el árbitro rumano Ovidiu Hategan.

Finalmente, en tiempo agregado, al 90+4, Otávio asistió al francés Moussa Marega, quien quedó mano a mano con el portero visitante y definió para el 3-1, con lo cual selló la victoria de los “dragones azules”.

Con este resultado, Porto y Schalke aseguraron su pase a la siguente ronda, los lusos con 13 puntos y los alemanes con ocho.

En la última fecha de la ronda de grupos, los mexicanos y el Porto visitarán a Galatasaray; en tanto los dirigidos por Domenico Tedesco recibirán a Lokomotiv de Moscú.

