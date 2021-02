TikTok, nuevo patrocinador global de la Euro 2020

La UEFA ha anunciado este miércoles que la plataforma digital de entretenimiento TikTok será patrocinador global de la Euro 2020.

Como plataforma oficial, "TikTok proporcionará un lugar en el que los simpatizantes del fútbol podrán seguir a sus creadores favoritos, compartir el mejor contenido futbolístico de TikTok y crear sus propios momentos especiales, capturando reacciones y celebraciones en torno al torneo", ha informado la UEFA en un comunicado.

Ambas entidades trabajarán juntas en el "lanzamiento de una serie de funcionalidades, incluyendo efectos de realidad aumentada, Hashtag Challenges, vídeos en directo y Sonidos". "Además, la UEFA también le dará a TikTok acceso a su enorme biblioteca de contenidos históricos para crear nuevos contenidos, atractivos e innovadores", ha explicado el órgano rector del fútbol europeo.

Por su parte, UEFA EURO 2020 abrirá su cuenta oficial en TikTok antes del torneo, para inspirar y entretener a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo con contenido exclusivo de lo que ocurre detrás de las cámaras, imágenes actuales y de archivo.

Esta colaboración incluye los derechos de patrocinio de las emisiones, lo que ofrecerá a TikTok visibilidad en los programas en directo de los partidos de la UEFA EURO 2020 en todos los canales de televisión europeos.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a TikTok como socio de la UEFA EURO, una compañía que se ha convertido en una de las plataformas de entretenimiento digital más popular en el último año. Estamos deseando trabajar estrechamente con TikTok para ofrecer a los aficionados de todo el mundo una experiencia única e innovadora de la UEFA EURO, que les dará la oportunidad de conectar y compartir su pasión en torno a uno de los principales eventos deportivos del mundo", ha comentado el director de marketing de UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Por su parte, el director general de TikTok para Reino Unido y Europa, Rich Waterworth, ha destacado que la plataforma "se está convirtiendo rápidamente en un lugar donde la gente puede disfrutar de un nuevo tipo de experiencia en el deporte por excelencia, ya que cada vez más organizaciones de fútbol, equipos y jugadores saltan a la plataforma para relacionarse directamente con los aficionados".

"Estamos encantados de asociarnos con la UEFA EURO 2020, uno de los mayores eventos deportivos del mundo, y así poder llevar el espíritu y la pasión de este torneo a sus fans en TikTok. A nuestra comunidad le encanta celebrar el deporte de forma creativa, y no puedo esperar a ver cómo se involucran con todo el contenido que crearemos para la UEFA EURO 2020", ha agregado.

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas del mundo. Actualmente está disponible en más de 150 países y en 75 idiomas y está comprometida con la construcción de una comunidad divertida, positiva y acogedora, animando a los usuarios a compartir su pasión y su expresión creativa a través de vídeos cortos.