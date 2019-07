Tomás Boy no se fija en las criticas tras el mal inicio en la liga

Guadalajara.- Debido al mal inicio en Liga y a que los resultados durante la pretemporada no fueron los mejores, ha comenzado la presión en Chivas sobre la cabeza del técnico Tomás Boy. Cuestionado por su continuidad y hasta cuándo lo va a aguantar la dirigencia rojiblanca, el timonel del Rebaño aseguró que no es algo que le quite el sueño, e incluso se lo toma con poca importancia.

“No lo sé, la verdad así ha sido mi carrera, me vale gorro. En lo personal me vale gorro si es campaña o no. Lo que sí creo es que apenas llevo 40 días trabajando, cambiar las cosas no es tan sencillo, pero ahí vamos. Hay ejemplos con Atlético, a ratos con Benfica fue muy bueno, contra Torreón fue un buen primer tiempo”, aseguró Boy.

Se le hace pronto para que algunos enciendan alarmas y hablen de crisis. “El equipo está bien preparado y metido, concentrados, nos hace falta un poco más de llegada, esa parte no la he podido trabajar. Han sido pocos entrenamientos, todo han sido partidos, viajes, en eso estamos, el equipo va a estar bien y no hago caso de la crisis. Hay una cuando no has llegado a tu techo, este equipo no ha llegado ni a un pequeño techo para hablar de crisis, pero cada quien tiene su opinión y lo respeto”.

A pesar de que los números no favorecen, Tomás aseguró que han mejorado. “Los resultados son circunstanciales, en el sentido de que por ejemplo el partido contra la Fiorentina pudo ser a nuestro favor fácilmente, después el de Benfica tuvimos un rato muy bueno, las llegadas fueron muchas. Contra Atlético se tuvo un cierre de campeonato digno, contra el adversario más difícil de todos, lo hizo bien, nos hubiera gustado ganar, tuvimos las oportunidades y me deja tranquilo esa parte, el equipo está acercándose a lo que pretendo”, afirmó el técnico del Rebaño.

Finalmente, aseguró que le han entrado dudas y ha caído en un dilema sobre quienes integrarán su once inicial cuando el próximo domingo reciban la visita de Tigres, pues en este amistoso hay varios que levantaron la mano.