Zapopan.- Llegar a Chivas en la actualidad es enfrentar un problema de descenso, Antonio Briseño, nuevo refuerzo del Guadalajara, dijo no temer a la situación, pues le ha tocado enfrentar ese contexto en diversos puntos de su carrera.

“Son números, eso no asusta a nadie, he jugado en esos temas desde Veracruz, en Feirense peleé el descenso, sé manejarme bajo presión, sé lo que es Chivas y tienen los ojos sobre nosotros, es el reto más grande de mi carrera y vengo a asumirlo con responsabilidad”, explicó.

Sobre su pasado rojinegro aclaró que a pesar de que se formó con los Zorros, futbolísticamente se hizo en otros equipos, por lo que está agradecido, pero la gente no debe fijarse tanto en su pasado atlista.

“No, al final estoy agradecido con Atlas, me formé en otros clubes, me hice en otros equipos como Tigres, Veracruz, Feirense, lo que he adquirido, si me enfoco, hago lo que sé. La presión no pasa por ahí, va por otro tema”, puntualizó. Por otro lado aseguró que lo tiene contento poder estar nuevamente bajo la dirección técnica de Tomás Boy, pues sabe bien lo que le gusta.

“Se te facilitan las cosas, más al conocer a Tomás y su forma de trabajar, sé lo que le gusta, por ese lado voy a tratar de seguir creciendo y aprendiendo del gran entrenador que es, sumar experiencias, el estar con él es bonito, recuerdas cosas pasadas y esperemos sea un gran año”.

AL MÁS GRANDE

Antonio Briseño fue presentado de manera oficial como futbolista de Chivas y, fue claro, llega al que considera el mejor equipo de México, además de que quiere estar muchos años e incluso se ve vistiendo la rojiblanca toda su carrera. “Es Chivas, cuando te dicen Chivas y el más grande de México no puedes decir que no, las oportunidades son una vez en la vida y no la dejé pasar”, afirmó sobre lo sencillo que fue tomar la decisión de llegar al Rebaño Sagrado. “Paso a paso, apenas voy llegando, ilusionado, mi idea es pasar toda mi carrera en Chivas, es el más importante de México, vamos a integrarnos, a jugar y de ahí poco a poco. El sueño es ser capitán”.

El reto al que se enfrenta es mayúsculo, pues su mentalidad es pelear un lugar, pero sabe que hay mucha lucha interna por el puesto de central, ya que en teoría llevarían mano Oswaldo Alanís e Hiram Mier, eso no lo desanima y por el contrario dijo estar más comprometido con los colores.

“Al final de cuenta en el mundo, en todos los ámbitos hay competencia, me gustan los retos, vengo a enfrentarlos, para crecer necesitas competencia, si me toca jugar y donde tengo que estar, y al final el equipo mejora cuando hay competencia y vengo con la ilusión de ganarme un lugar, en la cancha se obtienen los puestos”.