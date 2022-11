Trino y Patricio estrenan podcast para el Mundial con invitados desde Villoro hasta el Güiri Güiri

Acostumbrados a plasmar todo su talento en tiras y cartones, los caricaturistas Trino y Patricio ya preparan lo que será el estreno de su podcast Golazos, no balazos, una producción que llenará de humor e ironía los tiempos mundialistas y que se podrá escuchar a través de los canales de la Organización Editorial Mexicana.

“Desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer algo, un programa de radio o un podcast, pero no sabía bien. Ahora que se acercaba el Mundial, se me ocurrió que podría ser muy divertido un podcast sobre eso, invitando a diversos personajes, artistas, comediantes. Y se me antojó invitar a Trino, para que realmente fuera divertido y atractivo. Se los propusimos a la Organización Editorial Mexicana, donde ambos publicamos, y les entusiasmó mucho”, explicó Patricio.

Fiel al estilo de sus caricaturas, el podcast abordará todo lo que rodea a la Copa del Mundo. El futbol apenas será un pretexto.

“Teniéndonos a los dos en el mismo medio sería absurdo andar buscando otros lugares donde hacer esto, queda muy bien que lo hagamos en nuestra casa, que es aquí, la Organización Editorial Mexicana. Ahora todo el mundo hace podcast de lo que sea. Tenemos muchas conexiones con el futbol, pero también me gusta verlo de manera más ligera, no esos análisis sesudos, nosotros nos iremos por la lateral, viendo desde las tribunas, platicando con expertos pero de cosas extra futbol”, confesó Trino.

El Mundial es otra cosa, es algo divertido, los partidos son muy buenos, y siempre pasan cosas extrañas, cómicas, entretenidas, y de eso es de lo que queremos hablar, y siempre con mucho sentido del humorPatricio

Los invitados serán parte fundamental del podcast, en un verdadero agasajo para la audiencia. La periodista Fernanda Tapia, con toda su energía, será la primera en participar, de ahí vendrán personajes de la talla de los escritores Juan Villoro y Pepe Gordon, la periodista Beatriz Pereyra y el comediante Andrés Bustamante, creador del entrañable personaje el “Güiri güiri”, entre otros.

“El tercer invitado es Leonel Messi, estamos gestionando con una médium de Alvarado para ver si podemos conseguir una entrevista con Maradona, muchas entrevistas chidas tendremos”, bromeó Patricio.

El podcast se publicará los días martes y viernes, salvo las ocasiones en las que la Selección Mexicana juegue otro día, como ocurrirá en el segundo y tercer partido de la fase grupos, cuando se mida con Argentina el sábado 26 de noviembre y con Arabia Saudita el miércoles 30.

Los enviados especiales del ESTO en Qatar también tendrán un espacio para dar a conocer todo lo que ocurre en el país sede. Aunque aún no se define, la idea no sólo es compartirlo en formato podcast, sino también en video.

“Vivimos en una época en la que el podcast está funcionando muy bien, pero si tenemos la oportunidad de ampliarlo para que la gente también pueda verlo desde su casa, a la hora que ellos quieran, se podría hacer, podría ser una muy buena salida”, comentó Trino.

Dicen que las penas con pan son menos, pues lo mismo aplica con los podcast. Aunque la Selección Mexicana vive un presente complicado, Trino tiene fe en que un milagro, así como con su Atlas, le permita llegar al quinto partido. Patricio es menos optimista y piensa que ni al tercer partido llegará, por más que sea obligatorio. Lejos de eso, sin embargo, espera que el Tricolor saque la casta.

“Algo pasa raro en los Mundiales que normalmente México siempre es un desastre antes del campeonato, siempre sufrimos, pasamos de milagro, y como que algo ocurre y se vuelven unas fieras, le echan ganas, ganan partidos increíbles y nos emocionamos, luego en el cuarto partido algo pasa que nunca pasamos al quinto partido”, cerró.

