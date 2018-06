Video: Avión de Arabia Saudí se incendia en el aire

La derrota que sufrió Arabia Saudí en la inauguración del Mundial de Rusia 2018, al parecer no ha sido la peor experiencia que vivieron los jugadores.

📄 | Press Release



According to the Saudi Arabian Football Federation, all the Saudi national team players have arrived safely in Rostov-on-Don this afternoon to play against Uruguay, and currently are staying in their residence, and that the fire was merely an accident. pic.twitter.com/ai67skC1Kp — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) 18 de junio de 2018

En un vuelo que realizaron para trasladarse a la sede donde se enfrentarán ante Uruguay, se incendió uno de los motores, situación que hizo que los pilotos decidieran aterrizar de emergencia para evitar alguna tragedia.

📹 PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1 — Ahdaaf (@ahdaafme) 18 de junio de 2018

“Comunicado de prensa de acuerdo con la Federación de fútbol de Arabia Saudita, todos los jugadores del equipo nacional Saudita han llegado a salvo en Rostov esta tarde para jugar contra Uruguay, y actualmente están alojados en su residencia, y que el fuego fue simplemente un accidente.”, publicaron en la cuenta de Twitter del conjunto nacional.





Arabia jugará nuevamente el próximo miércoles en el segundo encuentro del Grupo A de la Copa del Mundo de Rusia 2018.