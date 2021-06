Tragedia en la Eurocopa: Christian Eriksen se desvanece en pleno partido

El jugador del Inter de Milán, Christian Eriksen, se desvaneció repentinamente en pleno partido de Dinamarca contra Finlandia, antes de concluir el primer tiempo.

El futbolista danés recibió masaje cardiaco antes de sacarlo de la cancha en la camilla. Después de algunos minutos, lograron reanimarlo.

Foto: AFP

Corría el minuto 43 cuando Christian Eriksen cayó en el césped con los ojos abiertos, provocando que todos los presentes se alarmaran.

Eriksen iba caminando cuando comenzó a dar pasos de manera extraña, a los segundos se desvaneció.

El momento en que Eriksen se desploma en pleno partido. Siguen intentando reanimarlo. #EURO2020pic.twitter.com/NtvGwPguVU — Marcelo Córdova (@marcelocordova) June 12, 2021

El partido fue interrumpido y sus compañeros lo rodearon formando un círculo a su alrededor, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, mientras los servicios de emergencia trataban de reanimarle.

Su pareja, Sabrina Kvist Jensen, quien lo acompañaba en el juego, bajó rápidamente a la cancha para saber qué le había ocurrido.

Foto: AFP

El árbitro del partido, Anthony Taylor, habló con los delegados para tomar una decisión del partido, el cual fue suspendido.

"El partido de la UEFA EURO 2020 en Copenhague ha sido suspendido debido a una emergencia médica".

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Las imágenes han hecho recordar a los aficionados al fútbol otros episodios dramáticos ocurridos en los últimos años como el del camerunés Marc-Vivien Foé, de 28 años, quien falleció sobre el césped en el partido de semifinales de la Copa Confederaciones contra Colombia disputado en Lyon en 2003. Según la autopsia, el jugador sufría una malformación cardiaca.





|| Con información de AFP ||