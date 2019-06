"Gallito" Orucuta, en coma inducido al retirarle coágulo en el cerebro

El boxeador mexicano Felipe “Gallito” Orucuta fue sometido a una operación para remover un coágulo en el cerebro y está en coma inducido, tras desvanecerse en su pelea en Ixtapa-Zihuatanejo.

“Se practicó una cirugía para remover un coágulo en el cerebro, la cual fue exitosa y Felipe estará en coma inducido”, informó el CMB este sábado.

El “Gallito” Orucuta perdió por nocaut técnico en el décimo round ante Jonathan Rodríguez, antes de desvanecerse en el ring y recibir reanimación cardiorrespiratoria.

🚨ESCENA DRAMÁTICA🚨 #BoxeoxFOX Felipe 'Gallito' Orucuta se desploma en la lona, bajo la mirada preocupada de Jonathan 'Titán' Rodríguez: pic.twitter.com/5d58xK3WBH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 8 de junio de 2019

Por ello, debió ser trasladado a un hospital en Uruapan, Michoacán, donde existía el equipo necesario para la intervención que se realizó este sábado al pugilista de 33 años.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside Mauricio Sulaimán, ha estado en contacto con la familia del pugilista, el doctor José Luis Ibarra y con los servicios médicos del hospital.

The World Boxing Council has been in communication with the family of Felipe Orucuta, with the combat supervisor, Dr. José Luis Ibarra, as well as with the medical services of the hospital in Uruapan.



1/2#WBC #Boxing pic.twitter.com/LMeG3NbkVJ — World Boxing Council (@WBCBoxing) 8 de junio de 2019

En espera de ver su reacción y valorar la recuperación del pugilista mexicano, "no habrá información adicional durante las siguientes 48 horas", por lo que se espera un nuevo informe el lunes.

A través de las redes sociales, diversos pugilistas y gente del medio boxístico como Jessie Vargas, Eduardo “Rocky” Hernández y otros, piden por la pronta recuperación del “Gallito” Orucuta.