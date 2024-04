“Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida”: "Hobbit" Bermúdez

La meditación y los sueños lúcidos fueron el principal tema en una plática de "Hobbit" Bermúdez. El volante del Atlante, en las redes oficiales del club, habló respecto a los sueños y la reflexión que suelen hacer en las concentraciones e incluso en los viajes con los Potros de Hierro.

En un momento de la charla, resaltó que el "Hobbit" confirmó su muerte en una de esas quimeras, “A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento”, confesó.

Aunque esa no fue la mayor confesión del futbolista, quien contó otro sueño, en el que vivía abajo del mar. “Yo he tenido sueños lúcidos debajo del mar, he visto estructuras debajo del mar y afuera de este. Algo muy loco me pasó en un avión, no tenía qué escuchar ni que leer en el vuelo. Cerré los ojos sin el plan de meditar y me vi en una imagen en la que yo estaba en el fondo del mar, viendo hacia arriba, con el sol reflejándose en el agua. De pronto, empezaba a avanzar y yo iba arriba de un delfín”.

Futbol Nahuel Guzmán será sancionado por usar láser en Clásico Regio

Explicó que sus tatuajes tienen que ver con esas fantasías, donde ha convivido con alienígenas. “Tengo tatuajes de los seres que yo he visto. Los que viven en otro planeta viven interiormente, no viven exteriormente. Los seres evolucionados viven dentro de sus planetas y nosotros vivimos afuera, no somos tan evolucionados, pero sé totalmente que hay vida en otros planetas”, sentenció.

¿Qué ha ganado el "Hobbit" Bermúdez con el Atlante?

Christian Bermúdez es el jugador con más encuentros disputados con la playera del Atlante, además de que es multicampeón en la Liga. Logró dos títulos de Liga MX, uno con los Potros de Hierro y otro con América; en el Ascenso, logró los títulos de ascenso y final de ascenso con los Cafetaleros de Chiapas y por último, fue campeón de la Liga de Expansión con los azulgranas en el Apertura 2021.

Además, los títulos internacionales tampoco se le negaron, fue monarca de la antes llamada Liga de Campeones de la Concacaf con los Potros, en la edición 2008-2009 y estuvo en el Mundial de Clubes.

Nota publicada en ESTO