La entrenadora Ma Jin explota contra la FMN

Decepción, esto es lo que siente la entrenadora de clavados Ma Jin después de enterarse que la federación mexicana de natación dio a conocer la lista de clavadistas que acudirán a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y no aparecen los nombres de sus alumnos, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, esto sin duda ha sido un fuerte golpe a su trabajo y trayectoria como seleccionadora nacional, por lo que tajantemente advierte:

“¿Qué hago, me voy de México? Instituí la escuela Ceforma -Centro de Formación- para crear campeones, para poner en alto el nombre de este país que me recibió bien, pero ahora ya no sé qué pensar cuando toman estas decisiones. Se había acordado que para Lima 2019, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo estarían en el trampolín. Fue aceptado por la parte técnica. Y ahora dicen que no van, ¿cómo crees que me siento?”.

La entrenadora llegó hace 16 años a México para formar medallistas olímpicos y mundiales, y que esta vez los hayan dejado fuera de Panamericanos es doloroso.

“Yo ya hice mi trabajo”, dice con tristeza, ya que cuando llegó al país dejó en su natal China una vida cómoda, sin preocupaciones y entrenando a nuevos talentos, pero escogió al país para hacerlo crecer en los clavados.

“Creí en el proyecto desde que llegué y fui perfeccionando a los deportistas. Mi función fue llegar a los Juegos Olímpicos y que alcanzaran preseas. Lo cumplí, pero ahora no sé qué decir cuando mi opinión no vale en la Federación Mexicana de Natación”.

Hay dolor en sus palabras, porque a México le entregó sus conocimientos en los clavados, logrando que Paola Espinosa alcanzara dos preseas olímpicas -Beijing 2008 y Londres 2012- y por ello se le entregara la condecoración del Águila Azteca en grado de insignia, que es la máxima distinción que se otorga a un extranjero en México.

“Amo a este país, por ello hice la escuela donde mexicanos entrenan y buscan sus sueños. Ahora estoy triste porque esta decisión viene desde principios de año, desde el selectivo para los Grand Prix, ahí le dije al presidente de la FMN, Kiril Todorob, que quién hacia los cuestionamientos para los deportistas, si él, Claudia Ruiz -coordinadora de prensa- o Paola Espinosa”.

Hay frustración en su semblante, “no sé si irme de México”.

Le pone el pecho a las balas y acepta que no puede hacer más, sin embargo, ahora teme a las represalias que puedan surgir por parte de la Federación Mexicana de Natación.

“Ya no cuenta mi opinión. ¿qué hago? No sé si regresarme a mi país o seguir formando mexicanos para Juegos Olímpicos”, selló Ma Jin sin dejar a un lado su tristeza.