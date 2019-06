Ana Guevara y Jahir Ocampo se confrontan en Twitter

Hay un problema increíble, ya que el Comité Olímpico Mexicano reveló los nombres de los clavadistas que irán a los Juegos Panamericanos en Lima este año, donde no aparecen los nombres de Jahir Ocampo y Rommel Pacheco.

La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, quiso fundamentar esta decisión y publicó un resultado donde los clavadistas que van (Yael Castillo y Juan Celaya), superan a Jahir y Rommel; sin embargo, fue una respuesta errónea, ya que esa tabla no mostraba resultados generales.

Muy estimado Teniente tengo información que usted y otros clavadistas más, en acuerdo de sus entrenadores a lado de la FMNA acudieron a un selectivo el cual su resultado no favorable,no me corresponde hacer análisis de un segundo lugar muy claro! Por ello se denomina SELECTIVO pic.twitter.com/cLCAfskBK5 — AnaGuevara (@AnaGGuevara) 11 de junio de 2019

"Muy estimado Teniente, tengo información que usted y otros clavadistas más, en acuerdo de sus entrenadores a lado de la FMNA acudieron a un selectivo el cual su resultado no favorable, no me corresponde hacer análisis de un segundo lugar muy claro! Por ello se denomina SELECTIVO", fue el mensaje

Esto se lo hizo ver Ocampo a través de Twitter y fundamentó que estaba equivocada y por el mismo método contestó a la titular de la CONADE.

Hola Ana, te comparto un análisis de todas las pruebas que está circulando. "Control técnico" - evaluación de resultados, trayectoria y otros aspectos. En lo que comentas solo es de 1 prueba. En otras pruebas dan prioridad a lo individual.🤷🏽‍♂️

Nada contra nadie, solo claridad. pic.twitter.com/Csdz3iJzMx — Jahir - Teniente Ochampion. (@jahir_ochampion) 11 de junio de 2019

"Hola Ana, te comparto un análisis de todas las pruebas que está circulando. "Control técnico" – evaluación de resultados, trayectoria y otros aspectos. En lo que comentas solo es de 1 prueba. En otras pruebas dan prioridad a lo individual. Nada contra nadie, solo claridad", fue la respuesta