La squashista Samantha Terán espera convertirse en la número uno en los próximos Juegos Centroamericanos

La squashista Samantha Terán peleará ser la número uno en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Por lo que buscará alcanzar tres medallas de oro en la que será su última fiesta deportiva caribeña.

Si logra sus objetivos, se convertiría en la mejor exponente de todos los países y todas las disciplinas que se realizan en el encuentro.

“Sería la número uno de todos los Juegos Centroamericanos, pero esa no es mi prioridad. Es algo que no me obsesiona sino en ganar por México, es una motivación que traigo y que me ayuda para seguir adelante en los entrenamientos”.

Dijo luego de sus entrenamientos mañaneros que desea disfrutar este evento porque será el último de su carrera deportiva.

“Es la última participación que tendré, así que lo principal será llegar de la mejor manera y disfrutarlo. Comencé en El Salvador en el 2002, desde entonces he ido acumulando puros oros, y en esta mi quinta edición pelearé el primer lugar, además de que me encanta Colombia, por lo que viviré una experiencia más de mi etapa deportiva”.

Samantha manifestó que sigue con una lesión que a veces la hace competir bien y en otras ocasiones es una molestia.

“Ahorita la prioridad es cuidarme para no resentir ese problema, esto no quiere decir que me quedaré en casa a reponerme, sino que seguiré entrenando lo mejor que pueda para lograr lo que me he propuesto”.

Solamente la gimnasta Cynthia Valdez cuenta con 14 preseas de este evento, por lo que Terán Quintanilla la rebasaría.

“Eso me hace concentrarme mejor. He estado desde el último día de 2017 hasta este nuevo año donde mi estrategia ha cambiado un poco, ya que las competencias serán distintas. Al final son retos nuevos y espero obtener los mejores resultados tanto como deportista como en lo personal”.

Además de que continuará con sus proyectos para cuando sea el adiós definitivo de su carrera.

“Que seguiré en el deporte, apoyando a la gente, a los más necesitados. También sé lo que es buscar las mejores oportunidades para afianzarte a un deporte y llegar hasta el final satisfecha por todo lo logrado”.

A Terán Quintanilla le apasionan varios deportes más.

“Mi pasión es el squash sin duda, pero me gustan otros y los apoyo, como el atletismo. La verdad que cuando veo competir a mis demás compañeros me entra una emoción muy grande porque sé lo que han hecho para alcanzar estar en una competencia importante.

Además de que tengo amigos en varias disciplinas, entonces vivo más de cerca las disciplinas, su preparación, y eso es lo que nos hace mucha falta, que la gente entienda la preparación de un atleta. Ya que muchas veces sólo ven el resultado y no todo el proceso que viene detrás, que también es muy apasionante”.

Así es Samantha Terán, quien luego de su exitosa carrera deportiva, ayudará a las nuevas generaciones a cumplir su sueño en el deporte.

“Siempre habrá progresos y quiero ser parte de esos jóvenes que vienen detrás. Mientras tanto, estoy orgullosa de estar en el ranking mundial en el número 36, lo cual no es nada fácil para la época, las circunstancias y todo lo que se sacrifica uno para estar entre las mejores”.