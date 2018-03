La torera Lupita López, presente en cartel taurino de la Feria de Texcoco

El valor, la decisión y el remar contra corriente son cualidades que la matadora Lupita López, quien se prepara para la feria de Texcoco, ha portado desde el primer día que vistió el traje de luces. Nutriologa egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, reconocida como Mujer del Año en la Ciudad de México, alternativada en La Plaza México y otros tantos logros y reconocimientos de alto nivel que ha ganado y recibido, López es un gran orgullo en su tierra, allá en Mérida y a mucho orgullo también habla de sus raíces Mayas y lo sabe hacer en este idioma. Oriunda de Tahmek, una de los 106 municipios del estado de Yucatán, Guadalupe se ha abierto camino a brazo partido en la fiesta de los toros, toreando lo que el mundo machista de las empresas le dejan al final y eso si hay suerte.

Foto: Cortesía de Roberto Tapia

La realidad es que permanece marginada como muchos toreros más que tiene capacidad y cualidades para entrar en todo cartel, pero si para sus colegas varones el tema es complicado, para una mujer como ella la realidad es cruda, simplemente no hay cabida. Una de las empresas que ha vuelto a poner en un escaparate importante a Lupita es Pasión Ganadera, que encabeza Julio Uribe, quien no puso en duda la cuestión de genero, viéndose como una empresa incluyente y que este domingo programó a la matadora para actuar en el primer festejo de feria, alternando ante seis matadores y con una sola posibilidad para triunfar, ya que la corrida de toros será en concurso de ganaderías, por lo que a cada torero le corresponderá un solo toro.

Pero a Guadalupe no es algo que el quite el sueño, su raza es inaudita, gusta de los retos fuertes, no por nada es de la tierras bajas que abarcan la península yucateca donde el asentamiento Maya tuvo su auge.

Orgullo maya

Foto: Cortesía de Roberto Tapia

"¿Qué representan mis raíces en mi carrera taurina? La afición me viene de mi padre que es de la ciudad de México y que a sus 80 años es un roble.

El carácter lo heredé de mi madre que es de Yucatán. Esa combinación dio como resultado mi mestizaje que me imprime esa fuerza para luchar día a día por mis ideales, por mis sueños, aunque eso signifique nadar contra corriente. Lo siento desde adentro, lo dictan mis ancestros, lo traigo en mis genes. Me muevo con la filosofía de que vida solo hay una y venimos a este mundo a ser felices.

Y qué mayor felicidad que hacer lo que a uno le guste y le dicte su corazón. Ser de este estado me enorgullece", señaló la torera en entrevista exclusiva para ESTO.

Contra seis varones

Foto: Cortesía de Roberto Tapia

"El hecho de torear en una corrida con seis hombres, como lo será este domingo en Texcoco, no me hace sentir menos, ni sentirme más, solamente me hace sentir mayor responsabilidad, ya que estamos hablando de seis toreros que saldrán por lo suyo y a por todas, lo que menos quieren es que una mujer se les vaya por delante y les desmerite sus carreras que tanta sangre y sudor les ha costado.

Eso sí, sabemos que estamos hablamos tanto de una confrontación como toreros y otra que va de la mano que no podemos evitar ni negar como género. Pero estoy completa al igual que ellos, estoy preparada y enamorada de mi profesión. Estoy repleta de ambición y sueños. Esto es pura pasión, es un reto mayor", comentó López, quien la última vez que pisó la plaza de Texcoco salió a hombros en una tercia de mujeres. Hoy la historia será otra.

Texcoco, clave

Foto: Cortesía de Roberto Tapia

"Es más que importante la corrida de Texcoco, tomando en cuenta que es de a un solo toro. Cada tarde que toreo se vuelve la más importante, sea en donde sea, porque el toro es el toro, y el público se merece respeto. Yo saldré a pelear las palmas, no me importa si es con hombres o mujeres.

Texcoco me ha visto triunfar y hablar de esta plaza es como hablar de la Ciudad de México, la cercanía, la afición, la misma prensa especializada, eso le da mucha relevancia. Por ser una corrida de un solo toro, sólo tenemos una oportunidad de triunfar y yo de algo estoy segura, que no iré a desperdiciarla", remarcó la torera Maya.

Cartel

Foto: Cortesía de Roberto Tapia

Lupita alternará este domingo en la plaza Silverio Pérez, de Texcoco, con Israel Téllez, José Mauricio, Ernesto Javier "Calita", César Ibelles, Juan Pablo Llaguno y Antonio Lomelín, con ganado de diversos hierros. El festejo será a beneficio de La casa Hogar la Divina Providencia, que apoyan fervientemente la familia Sirvent, quienes a su vez han realizado festejos en la plaza Cinco Villas, todos de carácter benéfico para esta institución que ayuda a niños rescatados de la calle.

Preparación

Foto: Cortesía de Roberto Tapia

A diario entrena cuatro horas en promedio, pero sube a siete cuando se alista para una corrida. Habitualmente dedica una hora de trabajo cardiovascular (spinning, carrera de fondo, subir escalones, carrera de intervalos), luego una hora de capote, una hora de muleta, hora y media de yoga o pilates (las cuales alterna). El entrenamiento intensivo incluye además una 60 minutos de máquinas y el mismo tiempo de algún tipo de baile para coordinación, más otros 60 minutos para tirarse a matar en el carretón.