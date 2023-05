¡Orgullo mexicano! Rosa María Tapia ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Triatlón

La mexicana Rosa María Tapia consiguió un resultado histórico tras ganar la medalla de plata durante la primera parada del Campeonato Mundial de Triatlón que se disputó en Yokohama, Japón.

La primera posición fue para la británica Sophie Coldwell quien paró el cronómetro en 1:53.32, mientras que Tapia quedó 17 segundos arriba; el tercer puesto fue para la estadounidense Taylor Knibb.

La competencia consistió en mil 500 metros a nado, 40.05 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera, pruebas donde la mexicana tuvo consistencia para subir al podio.

El evento no fue sencillo ya que las triatletas sufrieron inconvenientes por las fuertes ráfagas de viento y la lluvia que, por algunos tramos, hubo durante la carrera.

Tapia hizo historia

Tras ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Triatlón, Rosa María Tapia consiguió el mejor resultado nacional femenil en la historia de este deporte y sumó puntos de cara a los Juegos Olimpicos de París 2024.

“Estoy muy contenta, es mi primera medalla en una Copa Mundial o Serie Mundial, estoy en shock, estoy segura de que mi familia me está viendo así que hola, los amo y gracias por todo”, dijo Rosa María Tapia en entrevista que posteó la Federación Mexicana de Triatlón en sus redes sociales.

Así quedaron los tres primeros puestos del Campeonato Mundial de Triatlón:

Shophie Coldwell (Gran Bretaña) 1h 53:32 Rosa María Tapia Vidal (México) 1h 53:49 Taylor Knibb (Estados Unidos) 1h 54:02

