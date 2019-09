[Podcast] ESTO | La discapacidad está en la mente, entrevista con Diego López

Escucha aquí el podcast ⬇





Apple Podcast

Google Podcast

ABC radio





Diego López es la nueva figura del deporte adaptado. Para el ganador de 5 medallas en Lima 2019 la discapacidad está en la mente

Al tritón Diego López le detectaron a los ocho años la enfermedad crónico degenerativa progresiva Charcot Marie Tooth, en lugar de postrarlo, le ha enseñado que la discapacidad en el ser humano no es física sino mental.

En lugar de renunciar al deporte, su actitud ha sido de una persona fuera de serie: “con el corazón por delante”, luego de convertirse en la figura varonil de la natación en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y colaboró para que nuestro país tuviera una actuación histórica.

Twitter / @diego_ld13

López Díaz conquistó cinco preseas de oro en la justa continental y a su regreso reinició los entrenamientos para participar en el Campeonato Mundial de Paranatación en Inglaterra del 9 al 16 de presente mes, luego que Malasia renunció a organizarlo y obligó a un cambio de fecha.

El domingo regresó de los Juegos de Lima, donde participó en seis pruebas y un relevo; asimismo, el miércoles viajó a la cita más importante del año, ya que el Mundial será de clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

ACTUALIZACIÓN EN INFORMACIÓN.



Abro hilo



🚨🚨 El Oro y el nuevo récord en 50 metros mariposa S3 será para otro momento🚨🚨.

Hace unos instantes me informaron que fui descalificado por cuestiones reglamentarias en la forma de respirar de acuerdo a la categoría. pic.twitter.com/I0a3iwGwXY — DIEGO LÓPEZ DÍAZ (@diego_ld13) August 30, 2019

Sentenció que a pesar de que bajo dos categorías de la S – 5 a la S – 3, no se cansa, tal vez no tiene la musculatura que necesita, pero “tengo un corazón muy grande para poder más de mí y lo he podido demostrar en cada evento que voy”, insistió el deportista durante la entrevista que realizó Salvador Aguilera y Héctor Reyes, en ESTO en podcast.

Te recomendamos también ⬇