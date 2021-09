Sembrando Campeones: Más allá del quinto partido

Mucho se ha teorizado sobre las razones del llamado "Quinto Partido", aquel que se le ha escapado a la Selección Nacional de Fútbol durante todos los Mundiales a excepción del celebrado en casa en 1986; que si es por falta de apoyo gubernamental, un estado mental derrotista, talento desperdiciado, mala dirección o una maldición arcana.

Sin embargo para los emprendedores Diego González y Javier Pavón los fracasos mundialistas ocultan un problema que no ha sido resuelto o siquiera se ha planteado: ¿por qué habiendo tantos otros deportes, atletas, fanáticos y corporaciones sólo se centran en el fútbol?

"Cada cuatro años llegamos al Mundial, estamos muy emocionados porque este es el bueno y al final no pasamos del quinto partido, o regresamos de las Olimpiadas con apenas cinco medallas. Estos números no hacen sentido. Lo que queremos hacer es que la gente, así como lo hacen con el trabajo, encuentren en el deporte una vía para alcanzar el éxito", platican.

"Imagínate que pudiéramos regresar con un medallero repleto y nos convirtiéramos en un referente deportivo a nivel internacional. Deja el impacto económico, ganaríamos una mentalidad ganadora que permearía en todos los mexicanos. Como bien decía El Chicharito, la capacidad de imaginarnos cosas chingonas".

La plataforma que han creado estos jóvenes, Sembrando Campeones, busca que el país comience a sentar las bases para que el deporte sea visto desde una visión más amplia y con resultados palpables para beneficio de deportistas, empresas, gobierno y sociedad.

Como lo explican los emprendedores, Sembrando Campeones está pensado como un LinkedIn para atletas, en el que ellos encuentren herramientas e información que les ayude en su desarrollo deportivo y profesional.

En un primera etapa la plataforma está pensada como un hub de información deportiva en la que atletas ya establecidos cuentan con perfiles en los que publican su currículum, información de contacto, régimen de entrenamiento.

La plataforma contiene todos los datos y reglas sobre el deporte que éstos practican, asimismo, habilita foros de discusión deportiva en los que atletas de todos los niveles pueden plantear una duda o problema y recibir feedback, a manera de lo que hace hoy el agregador de discusiones de alcance global Reddit.

"Queríamos un espacio donde juntáramos todos aquellos medios que puedan ayudar al atleta en el camino de su desarrollo deportivo. Independientemente de su nivel, que tengan un lugar donde puedan encontrar la información de todas las disciplinas que se practican.

"En el país sólo se habla del fútbol, del fútbol americano, del básquetbol, pero hay un abanico de opciones impresionante que la gente no conoce y la idea es que todo lo que se practique en México aquí lo van a encontrar".

Según explican, luego de hablar con seleccionados nacionales en distintas disciplinas no existe un lugar donde se pueda encontrar toda la información de su trayectoria o por lo menos entrar en contacto con ellos.

De esta manera es que todo el conocimiento que han generado por su práctica está quedando en los mismos círculos de profesionales del deporte, sin que éste llegue a una mayor audiencia

Asimismo, con la idea de hacer públicas las bitácoras de entrenamiento de los profesionales se espera generar un interés por el deporte que practican entre los no iniciados, quienes son un potencial semillero para otras disciplinas además del fútbol o deportes tradicionales.

De esta manera los emprendedores buscan echar luz a deportes que hoy existen fuera del mainstream de medios y patrocinadores pero que sí cuentan con representantes mexicanos, como el frisbee, el judo, el hockey, el tiro con arco, el lanzamiento de martillo, el bádminton, el patinaje artístico o el BMX, entre muchos otros.

"La idea es que también sirva para que otros atletas interesados en el mismo deporte tengan la información para emular esa carrera tan exitosa, para que sepan qué tienen que hacer para poder prepararse y poder llegar al siguiente nivel. El talento existe, pero hay que apoyarlo de todas las formas posibles, no sólo de manera financiera.

"Es muy normal que siendo un país futbolero pensemos que es el único deporte que existe, o los deportes de escuela; sin embargo hay muchas más disciplinas en las que los niños podrían participar y encontrar un talento oculto. Si te pones a pensar en las probabilidades, son mucho más altas de que te claves en otro deporte, consigas una beca y ser alguien. El fútbol es tan grande que a veces no se dimensionan las otras posibilidades".

COSAS CHINGONAS

Sembrando Campeones es la materialización de la inquietud de Diego, Javier y su socio Carlos Caudillo por emprender, pero también por generar cambios reales en el escaparate deportivo mexicano.

"Siempre habíamos tenido la espinita de emprender, pero queríamos hacerlo en algo que realmente nos apasiona y eso para nosotros es el deporte. Sabíamos que queríamos ayudar a los deportistas pero realmente no teníamos muy claro de qué manera hacerlo hasta que empezamos a entrar en contacto con ellos", platican.

Los emprendedores comenzaron a materializar su deseo al desarrollar ellos mismos el podcast Sembrando Campeones, en el cual desde diciembre del 2020 han ido entablando conversaciones con atletas mexicanos de primer nivel en muy diversas disciplinas.

Entre los entrevistados por Sembrado Campeones figuran talentos como Alejandro González en polo, Juan Pablo Martínez en rugby, Stefanía Aradillas en sóftbol, Mariana Aguilar en windsurf, Francisco Sentíes en frisbee o Erick Ruiz en motocross, entre decenas más.

"Queríamos arrancar con algo que complementara el proyecto estrella y que a nosotros nos ayudara a meternos en el medio deportivo. Nos dimos cuenta que el podcast es algo que últimamente está creciendo mucho y vimos una oportunidad en la parte deportiva".

Con el podcast ya sobre ruedas, pero sin saber cómo darle un spin más grande, los emprendedores fueron aceptados por la incubadora de negocios Rocket-U, la cual ha ayudado en su desarrollo a startups de México, Colombia, Panamá o Bolivia. De esta experiencia el podcast evolucionó en la plataforma informativa que pretende ser.

"Con el podcast queríamos darle una voz a todos esos atletas en deportes no tan comunes y que sin embargo están poniendo el nombre de México muy en alto. Las verticales de la plataforma no son algo que nos hayamos inventado, surgen de las mismas necesidades que hemos detectado entre los atletas mexicanos".

Según explican Diego y Javier, quienes ya cuentan con el apoyo de organizaciones como el Consejo Mundial de Boxeo de Mauricio Sulaimán, en la plataforma ya se han inscrito más de 60 atletas de primer nivel y que también han participado en el podcast.

La idea, refieren, es acumular la mayor cantidad de usuarios posibles antes de salir a buscar inversión de ángeles o fondos.

"En esta primera etapa realmente no nos estamos enfocando en monetizar, lo que queremos es crecer nuestra base de usuarios para darnos a conocer. Ya que tengamos ese avance y esté validado el producto al estar activo en el mercado buscaremos esa inversión para poder empezar a desarrollarla".

En el corto plazo se espera que la plataforma evolucione de un espacio meramente informativo y de contacto entre atletas a un marketplace de servicios y bienes deportivos así como de patrocinio y apoyo.

Al momento ya han acordado la inclusión de 20 especialistas del deporte para que en la plataforma ofrezcan servicios como coacheo, nutriólogos, fisioterapeutas y psicólogos deportivos y así incrementar el rendimiento de los interesados en las distintas disciplinas.

Asimismo se armará un marketplace de artículos deportivos de segunda mano y de difícil acceso en México, como puede ser equipo especializado para deportes poco comunes.

Entre los planes también está que la plataforma funcione como un depositorio de talento deportivo nacional en el que marcas, gobiernos e instituciones encuentren atletas a los cuales patrocinar y apoyar.

Todas estas soluciones, explican, buscan que por fin exista en México un ecosistema de información, promoción y proveeduría de servicios enfocados al desarrollo de nuevo talento mexicano en todas las disciplinas posibles, y así comenzar a cosechar resultados con el potencial que se tiene como país.

"En México no existe un ecosistema que vaya a los barrios y gimnasios y reclute el talento para deportes que no sean el fútbol como sí existen en otros países. Desde ahí vimos una oportunidad, no necesariamente una para nosotros como negocio, sino una oportunidad para México en el deporte. El potencial lo tenemos en todas las disciplinas, simplemente falta darlas a conocer y explotarlo.

"Queremos que los más jóvenes vean esa posibilidad de portar los colores de México y que suene el himno en todos los estadios por ellos, de que se den cuenta eso algo alcanzable si realmente trabajan y tienen la disciplina que se requiere que ven en todos esos modelos a seguir de grandes atletas mexicanos y que podrían ser ellos el día de mañana".

