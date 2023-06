Sofía Guerrero Salcido: La joven skater que desafía la adrenalina y conquista medallas

Sin imaginar que la adrenalina la llevaría a ganar una medalla representando a Sinaloa a nivel nacional, Sofía Guerrero Salcido disfruta la sensación de andar arriba de una tabla, pese a los peligros en las banquetas al no contar con un espacio fijo para practicar el skate.

Como todo en la vida, si te cae aprendes a levantarte para buscar mejorar con insistencia, nunca rendirse para sacar los mejores trucos bajo las cuatro ruedas.

‘’El skate es un deporte que es de muchos intentos, ya que si te caes te tienes que levantar, es una sensación bien padre, puesto a que si te sale un truco sientes mucha alegría por ello’’, reconoce.

Desde niña le llamó la atención este deporte del skate y con apenas año y medio, ya puede presumir la medalla de oro con sus compañeros de práctica.

Un gran trabajo realizó la jovencita para poder llegar hasta donde está ahorita, pasando desde las competencias municipales con la ambición de seguir poniendo el nombre en alto de su estado en eventos internacionales, por lo cual trabaja día con día para ser la mejor.

‘’Me llamaron para los Juegos Conade 2023, en donde el skate estuvo en Guadalajara, tuve primero que pasar por la etapa municipal, en donde estuvo en competencias locales luciendo sus mejores trucos y haciendo su rutina, después sostuvo unos encuentros para pertenecer a la selección de Culiacán, meses más adelante fue llamada a la selección Sinaloa y en este año representó al estado con mucho orgullo’’.

Fue un proceso difícil para poder pertenecer al equipo sinaloense, pero, sin embargo, la joven tuvo la dicha de estar entre los mejores para poner en alto el nombre del estado que con mucho trabajo dio esa medalla a Sinaloa.

Hace trucos sorprendentes con la tabla. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

‘’Las competencias fueron difíciles, son rutinas que duran un total de 45 segundos en donde tienes que demostrar lo hábil y lo asombroso que puedes hacer con la tabla, en donde tienes que hacer todos los trucos posibles y que te salgan a la perfección, además tiene que ver la puntuación con todos los trucos que se hacen, las primeras dos lugares tuvieron la oportunidad de estas en los CONADE 2023’’.

Pertenecer a este grupo de amigos que iban por un objetivo y el gusto por patinar en la tabla y hacer los mejores trucos en la presentación fueron la gran motivación para seguir adelante y ser la mejor en Culiacán y en el estado.

‘’Cada paso me sentía más feliz, cada competencia fui subiendo mi nivel, al momento que me subí al podio, cuando me dieron la medalla esa sensación, todo mi esfuerzo se vio reflejado ahí’’, expresó la joven atleta.

Todo esto empezó por un hobby, una diversión, ya que algunos de sus familiares tenían una tabla de skate y ella se empezó a curiosear con ese instrumento y ella poco a poco fue sintiendo la adrenalina y el gusto por patinar.

‘’Empecé en este deporte porque mis primos compraron una patineta, ellos iban empezando y yo me subí, se me hizo bien fácil, experimenté con una bajada y baje a la primera, fue muy divertido y mi papá andaba en patineta desde muy chico, me dijo que él me enseñaba, tuve mi primera tabla y me empezó a enseñar, después me metieron a clases y agradezco mucho a mis maestros por llegar a este nivel’’.

Desde muy chica sus papás la inscribieron a una escuela de skate para que desmostrara todo su talento que tiene arriba de una tabla.

‘’Yo estoy en una escuela que se llama Skate of Scholl, yo voy a clases en las tardes de 5 a 6, ahí es donde entreno normalmente, cuando entré a la selección de Culiacán ya empezamos a entrenar con otros profesores en skate house y en country en donde empecé a practicar, he llegado a practicar 7 horas diarias para perfeccionarme para el evento final’’.

Todo el trabajo que se venía haciendo con el skateboard se ha estado reflejando mucho y fue así como los de los Nacionales Conade le hicieron la invitación para participar.

‘’Acaba de empezar el skate en la Conade el año pasado, primero es el municipal, luego el estatal y el nacional, todos los estados participan, a mí me toco representar a Sinaloa’’.

Todo deportista cuenta con sueño y metas que tienen a largo plazo, por lo cual se trabaja con mucho entusiasmo para llevarlo a cabo, cada competencia, cada entrenamiento también es un aprendizaje.

Sofía joven skater que desafía la adrenalina y conquista medallas. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

‘’Mis compromisos más adelante es seguir acumulando puntos para poder representar a México en los juegos olímpicos, también me gustaría estar en eventos internacionales de skate’’.

La deportista de alto rendimiento en el skate admira mucho a una patinadora que se llama Sky Brow.

‘’Ahorita ganó el mundial, ya tengo tiempo siguiéndola, admiro mucho como patina, es mi mayor admiración.

Exigen apoyo para el skate en Culiacán

Menciona la joven sinaloense que aquí en la capital del estado no cuentan con muchos lugares para practicar y que el Ayuntamiento de Culiacán se comprometió a reconstruir uno que se encontraba en el parque las Riberas, por lo cual pide el apoyo para la construcción de estos espacios para poder practicar.

Sofía Guerrero Salcido. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

‘’Falta apoyo para este deporte, quitaron un skate park para remodelarlo en las Riberas, pero les ha llevado mucho, mucha gente patina desde hace mucho, contábamos con un skate park en las riberas y lo quitaron con la promesa que lo iban a remodelar, hicieron una competencia antes y ya no está, acaban de empezar’’.

Para saber

El comité llevo a tres niñas al evento CONADE que se realizó en la ciudad de Guadalajara donde todas ellas lograron calificar dentro de su categoría.





