¡Orgullo mexicano! Janeth Gómez ganó dos medallas de oro en el Grand Prix de halterofilia

La halterista Janeth Gómez Valdivia se colgó dos medallas de oro y una de plata en el Grand Prix de La Habana. La atleta mexicana conquistó lo más alto del podio en el envión y en el total, mientras que en el arranque se colocó en el segundo lugar, para consagrarse como la gran ganadora de la jornada en la categoría de los 59 kg.

La atleta de 25 años se mostró dominante en la prueba, al levantar un total de 223 kilogramos, producto de los 98 kg que registró en arranque y los 125 kg que consiguió en envión.

Te podría interesar: Marina Malpica es de oro; la gimnasta se consagró en el Campeonato Panamericano

El peso total le permitió superar a la norteamericana Taylor Nicole Wilkins, quien levantó 221 kg, y a Alina Schapanava, del equipo neutral, halterista que completó el podio con un registro de 215 kilogramos.

Tenis Novak Djokovic, campeón de Roland Garros, levanta su trofeo 23 del torneo Grand Slam

Gómez Valdivia mostró su poder desde el arranque de la prueba. La tapatía comenzó su presentación con un levantamiento de 94 kg. En su segunda oportunidad intentó con un peso de 97 kg, sin embargo no lo consiguió. No estaba dicho todo, porque la mexicana logró levantar 98 kg en su tercer y último intento para encaminar la medalla. Ese registro le permitió posicionarse como la segunda mejor en la modalidad de arranque, solo por debajo de la italiana Lucrezia Magistris, quien llegó a los 100 kg.

Para el envión Janeth Gómez solo busca el oro

En la lucha sin tregua, la mexicana pasó al envión con la mente puesta en el oro. En su primer levantamiento, puso en la pizarra 118 kg, mientras que en el segundo, logró subir a los 121 kg.

Mexico🇲🇽 wins Gold in C&J and Total with this amazing 125KG lift! Janeth Gomez did a great competition during the W59KG at the 2023 IWF Grand Prix in Habana, Cuba ✨👏🏽🇲🇽 pic.twitter.com/G2f9EAumhh — IWF (@iwfnet) June 13, 2023

Consciente de que si quería asegurar el primer lugar tendría que elevar considerablemente el peso, la tapatía se aventuró a los 125 kg. El intento fue bueno. Una vez con las pesas en todo lo alto, Gómez Valdivia no pudo esconder su alegría y apenas sonó la bocina ya tenía una sonrisa dorada en la cara.

La lucha por el oro, sin embargo, fue férrea. La estadounidense Taylor Nicole Wilkins buscó levantar en el último intento 127 kg, peso que le habría dado el oro, pero no fue posible y se conformó con el registro de los 121 kg que la catapultó al segundo lugar.

La mexicana Dafne Guillén, campeona mundial juvenil, también intentó colarse en el podio al levantar 121 kg en el envión. Aunque el registro no le sirvió para meterse al podio en el total, al registrar 214 kg, apenas un kilogramo debajo de la zona de medallas, sí fue suficiente para ganar el bronce en el envión.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El torneo otorga puntos importantes en la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la meta final para la halterista mexicana, quien ya se enfoca en su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Publicado originalmente en ESTO