Orden de juez para que Conade regrese becas, sólo aplicará para equipo de natación artística

La decisión del juez de suspender de manera provisional la medida de Conade de dejar sin becas al equipo de natación artística, solo aplicará para ellas. Confirmó el abogado Luis Jiménez, en entrevista con ESTO. A pesar de que más de 70 atletas llevan más de cinco meses sin recibir el pago de su beca por parte de la comisión que dirige Ana Gabriela Guevara. Aún si se conforma que se trató de un procedimiento ilegal, el recurso seguirá sin llegar para el resto.

“La sentencia solo beneficia a quienes promueven o hacen ejercicio de sus derechos. No aplica para todos los atletas, entendiendo que se tendría que analizar cada caso particular. El tema de la beca en el equipo de natación artística fue un poco diferente al resto de los que pertenecen a las actividades acuáticas. Ellas sí tuvieron participación en 2022, y no solo eso, sino que en el 2023 confirmaron. Aumentaron ese derechos que tienen en con base a lo que establecen las reglas de operación para los atletas de alto rendimiento y seleccionados nacionales”, explicó.

Más allá de que un fallo favorable a los deportistas podría abrir el camino para otros atletas que busquen recuperar el recurso por la vía legal. La demanda debió interponerse a más tardar 15 días después de que Conade les informó sobre la suspensión de sus becas al argumentar la falta de figura jurídica del Comité Estabilizador al frente de la FMN y el hecho de no competir durante el 2022.

“Analizando específicamente cada caso, los atletas que hayan tenido participación en este periodo o en 2023, podrían hacer efectivo este derecho. Pero hay que revisar el tema, porque hay un tema de prescripción ahí, es decir, a partir que reciben el agravio, sólo tenían 15 días para hacer efectivo ese derecho”, explicó Jiménez.

El abogado celebró que este tipo de resoluciones permitan a los atletas descubrir que es posible pelear sus derechos. “Para cada caso en específico hay una solución. No hay una solución general, aquí lo interesante es el generar esos criterios. En los juzgados y que los atletas vean que sí es posible obtener los beneficios de la ley, y que les sean reintegrados los derechos que tienen y que han sido coartados ilegalmente”.

Será el próximo lunes cuando se determine si la suspensión es definitiva, o por el contrario, niega el recurso. “Lo primero que hizo el juez es otorgar una suspensión provisional para el efecto de que les regresen todos los derechos de las que habían sido privadas injustamente.

Publicado originalmente en ESTO