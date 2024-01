Aficionados renuncian al Abierto Mexicano de Tenis: “Los hoteles tienen precios muy altos”

A poco más de dos meses del fulminante paso del huracán Otis por el Puerto de Acapulco, la incertidumbre ronda a los miles de aficionados que año con año visitan el paradisiaco destino durante la celebración del Abierto Mexicano de Tenis (AMT).

Muchos de ellos han decidido no asistir para la edición del 2024 por las condiciones del lugar. La falta de habitaciones en hoteles del Acapulco Diamante, altos costos de las mismas, además de enfermedades que rondan en el ambiente, hacen que los fans del ‘deporte blanco’ se replanteen su asistencia al mejor evento de tenis de Latinoamérica.

La venta de boletos para el AMT comenzó el 4 de octubre, 21 días antes de que el paso de Otis diera un giro al panorama. Las localidades están agotadas, pero los aficionados están vendiendo sus boletos en redes sociales ante la negativa de la organización del torneo por regresarles su dinero o cambiarlos para la edición de 2025.

Tenis Abierto Mexicano de Tenis 2024 se queda en Acapulco

“Llevo asistiendo al torneo desde hace más de 20 años. Es el primer año que no iré debido a las condiciones en las que se encuentra Acapulco. Ha sido complicado poder encontrar hospedaje, y los hoteles tienen precios muy altos para esa semana. Normalmente voy con un grupo de amigos los cuales contaban con departamentos que están inhabitables. Sabemos que es importante reactivar la economía en Acapulco, pero encontraremos otra manera de seguir apoyando, para que Acapulco esté de pie y podamos volver a vivir un Abierto de Tenis como lo conocemos”, comentó a ESTO Lorelein, una aficionada de la capital del país.

“También nos preocupan las enfermedades y manifestaciones de los habitantes, inclusive contactamos a la organización para decirles que entendíamos que el evento se iba a realizar, pero que al no ser las mejores condiciones queríamos mover nuestros boletos para el próximo año. Pero su respuesta fue negativa. Ahora queremos recuperar algo”, añadió.

Así como Lorelein, hay muchas personas más en el mismo escenario. Julio Castro, otro fan de la ciudad de Monterrey, descartó hacer el viaje por los mismos problemas.

“El principal problema es que no hay hoteles. Viajo cada año con mi esposa para celebrar nuestro aniversario, pero no estar en el hotel sede modifica la experiencia. También dudo que la organización tenga las cosas al 100%. Literal, creo que Acapulco estará hecho un desastre. Entonces decidimos hacer otro viaje y no correr el riesgo. No es una inversión baja, y tener una mala experiencia no está en mis planes”, apuntó Julio al ‘Diario de los Deportistas’.

Ambos están en busca de compradores de sus series del Abierto de Acapulco. El precio de una serie por tres días es de $13,013.75 pesos.

El Abierto de Acapulco

La organización del AMT confirmó el 14 de diciembre que se llevaría a cabo su próxima edición tal como se tenía planeada.

“Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al gran trabajo y apoyo de los guerrerenses, al público que ha adquirido boletos. Este respaldo fue vital para mantener viva la esperanza y hacer posible la trigésima primera edición”, dijo el director del certamen Álvaro Falla en un comunicado.

El secretario de Turismo de Acapulco, David Abarca Rodríguez, informó que en las vacaciones del pasado mes de diciembre alcanzaron el 71% de la ocupación hotelera. Cabe destacar que había disponibles un total de 4 mil 534 habitaciones disponibles, cifra muy por debajo de las 19 mil 600 que se ofrecían antes del huracán.

