"El cuento de hadas continúa", Roger Federer gana por sexta vez el Abierto de Australia

El suizo Roger Federer venció al croata Marin Cilic, por 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 6-1, en tres horas y tres minutos, para ganar por sexta vez el Abierto de Australia y sumar su vigésimo título del Grand Slam.

Federer señaló este domingo que "el cuento de hadas continua". "Soy tan feliz, es increíble. Estoy feliz de que acabara pero ganar es absolutamente un sueño hecho realidad", dijo.

"El cuento de hadas continúa para mi. Después del gran año que tuve es increíble".



"He esperado durante mucho tiempo esta final. Es más fácil por la tarde pero cuando es de noche piensas en ello todo el día", apuntó para acabar con una frase premonitoria: "Me lo voy a pasar muy bien esta noche".



Mientras Federer recogía la copa Norman Brookes, el mítico Rod Laver grababa la escena en su teléfono móvil desde las gradas. "Siempre le doy las gracias a Rocket. Tipos como él son la razón de que yo juegue al tenis", dijo Federer al respecto.



Cilic felicitó a Federer y dijo que habían sido "dos semanas increíbles" para él. "Y podrían haber sido las dos mejores de mi vida", añadió.



"He tenido la oportunidad al comienzo del quinto set pero él ha jugado un gran encuentro. Mi equipo ha estado increíble en las dos semanas. Comenzamos este año de una forma espectacular y ojalá pueda alcanzar más finales y levantar más trofeos", señaló Cilic que este lunes aparecerá tercero del mundo.