Mexicana Giuliana Olmos consigue histórico título en el Masters 1000 de Roma

La tenista mexicana Giuliana Olmos firmó la mejor semana de su carrera al proclamarse campeona del Masters 1000 de Roma, resultado que la llevará dentro de las 40 mejores del mundo.

Mientras todos los reflectores estaban puestos en la final varonil entre Novak Djokovic y Rafael Nadal, en el Grandstand del Foro Itálico, la doblista azteca se abrió camino en una jornada de ensueño.

A primer turno, disputó la semifinal junto a la canadiense Sharon Fichman, derrotando cómodamente por 6-3 y 6-2 a la dupla nipona formada por Ena Shibahara y Shuko Aoyama.

Apenas tuvieron que esforzarse para conseguir su pase a la final, lo que ya era el mejor resultado de su carrera superando lo hecho hace unas semanas en el Miami Open donde se quedó en las semifinales.

Un par de horas después regresaron a pista, ahora ante la pareja formada por la francesa Kristina Mladenovic y la checa Marketa Vondrousova, y supieron sufrir para llevarse la corona de Roma.

Tras un primer parcial donde fueron superadas, lograron recuperarse en el segundo set al iniciar con un contundente 4-1, pero sus rivales ganaron cinco ‘games’ en fila e inclusive tuvieron un ‘match point’.

Pero Gugo y Sharon no se dieron por vencidas y forzaron el súper ‘tiebreak’. Ya ahí, sin margen de error, se aprovecharon de los errores de enfrente para quedarse con el título con parciales de 4-6, 7-5 y 10-5.

Fue una hora y 35 minutos los que demoró la mexicana para confirmar su condición como una de las mejores doblistas de la temporada en la WTA.