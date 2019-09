Rafael Nadal campeón del US Open

El español Rafael Nadal, dos del ranking mundial, conquistó este domingo su cuarto Abierto de Estados Unidos y se colocó a un Grand Slam del récord de 20 que sostiene Roger Federer.

El mallorquín de 33 años, que este año ganó Roland Garros y fue finalista en Australia, se impuso al ruso Daniil Medvedev en difícil partido a cinco sets que terminó con parciales de 7-5, 6-3, 5-7 y 6-4 en 4 horas y 50 minutos.

Con el título de este domingo, Nadal además empató el récord de cinco US Open que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors.