Djokovic y Federer se meten en cuartos de final en Abierto de Australia

El campeón defensor Novak Djokovic y Roger Federer avanzaron el domingo a los cuartos de final del Abierto de Australia, el serbio con una gran demostración en sets corridos y el suizo con una trabajada victoria en la que perdió el parcial inicial.

Djokovic le ganó al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 6-4 y 6-4 para meterse entre los ocho mejores en Melbourne por undécima vez en su carrera. El serbio, siete veces campeón en Australia, se impuso en algo más de dos horas de juego.

"Se siente genial, fue una actuación muy sólida", dijo Djokovic a periodistas tras el partido. "Hoy fue una buena prueba porque Diego estaba en forma (...) Obviamente, puede ser un oponente muy peligroso desde la línea de base si le das la opción".

"Creo que controlé las acciones en los tres sets. Tal vez podría haber terminado el partido un poco antes", agregó.

Ahora, el serbio chocará ante el canadiense Milos Raonic, a quien ha derrotado en los nueve choques anteriores entre ambos, incluso en la misma etapa del torneo de 2015.

"Ese será un partido diferente al de hoy", sostuvo el 16 veces campeón de torneos del Grand Slam. "Raonic es uno de los jugadores más altos y fuertes del circuito. También tiene uno de los servicios más potentes. Estoy preparado para sus misiles".

En otro de los partidos del día, el canadiense superó al croata Marin Cilic por 6-4, 6-3 y 7-5.

Por su parte, Federer recuperó el control tras un flojo inicio ante el húngaro Marton Fucsovics para imponerse por 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

Fucsovics no había ganado un set contra Federer en sus dos encuentros anteriores, pero borró ese déficit de su récord al quedarse con el único punto para quiebre del parcial inicial, cuando el suizo cometió tres errores no forzados.

"Me complicó mucho desde la línea de fondo, así que tal vez me quitó un poco de confianza. Me tomó un tiempo recuperarme", dijo Federer.

El 20 veces ganador de torneos del Grand Slam cambió de marcha en el segundo set y rompió el servicio de Fucsovics dos veces para nivelar el partido. El suizo mantuvo su intensidad en los otros dos parciales para cerrar la victoria.

En cuartos de final, Federer enfrentará al estadounidense Tennys Sandgren, quien en el otro partido del día superó al italiano Fabio Fognini por 7-6 (7-5), 7-5, 6-7 (2-7) y 6-4 para meterse entre los ocho mejores por segunda vez en tres años.