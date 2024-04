¿Tom Brady volverá a la NFL? El legendario quarterback analiza jugar con los Raiders o Patriots

Tom Brady se retiró oficialmente hace más de un año, pero el propio mariscal de campo alimentó la ilusión de los aficionados de los Patriots o los Raiders, al asegurar que, en caso de una emergencia, no descartaría su regreso a los emparrillados. A sus 46 años, el ex quarterback se mantiene en buena forma física, por lo que se siente capaz de hacerlo a buen nivel.

“Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, aseguró Tom Brady.

El hecho de que los equipos mencionados sean Patriots y Raiders no es casualidad. El ex quarterback jugó durante dos décadas en Nueva Inglaterra y recientemente se le vinculó como accionista minoritario de los Raiders de Las Vegas. En caso de presentarse una oportunidad, esta condicionante podría frenar su regreso.

“No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver”, explicó el siete veces ganador del Super Bowl.

En semanas pasadas, Tom Brady y el comisionado Roger Goodell mantuvieron reuniones para tratar el tema. De acuerdo al directivo, todo va bien encaminado. “Pasamos por un proceso muy exhaustivo. Hemos estado en contacto con su lado y creo que han estado progresando“.

¿Tom Brady podría volver a la NFL?

Tom Brady pasó la mayor parte de su carrera en los New England Patriots, ahí construyó una de las más grandes dinastías que se recuerden en el deporte, con seis Super Bowl en un total de 20 temporadas. Tras ganarlo todo, Tom Brady firmó con los Buccaneers, equipo con el cual también logró el campeonato. Después de tres años en Tampa Bay finalmente decidió retirarse a la edad de 45 años.

Antes de decir adiós a los emparrillados, al quarterback se le vinculó con equipos como los 49ers, los Dolphins y los Raiders, sin embargo, no hubo acuerdo.

