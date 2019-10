Alexa Moreno asegura pase para Tokio 2020

La bajacaliforniana Alexa Moreno obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de una extraordinaria participación dentro del certamen mundialista que se celebra en Alemania.

Moreno Medina obtuvo los boletos tanto por la vía del All Around como por su especialidad que es el salto de caballo, con la que inclusive ganó una medalla el año pasado en Qatar, que la proyectó no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

Alexa encabezó las clasificaciones individuales dentro del grupo de gimnastas mexicanas que participan en el Campeonato del mundo.

La olímpica de Río 2016 y ganadora del bronce en Qatar, participó en todos los aparatos y en la prueba de salto obtuvo la mejor nota de todo el equipo nacional al registrar una puntuación de 14.900; Ana Paula Gutiérrez obtuvo 14.133; Elsa García 14.000; y Ana Lago 13.633.

Hasta antes de la última rotación de la competencia por equipos, México se ubicaba en la posición 17.

Sólo los 12 mejores aseguraron su lugar en Juegos Olímpicos. Sin embargo, en la competencia individual Moreno reunió los parámetros de clasificación al tener ya una plaza nominal, la cual es intransferible.