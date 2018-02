[Video] Raspones y moretones: las dolorosas caídas de los deportistas en Pyeongchang 2018

Llevarse una medalla en los Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier participante, los riesgos suelen ser muy grandes y en Pyeongchang las caídas y los golpes han estado a la orden del día.

Los deportistas siempre entregan su máximo en el instante en que les toca su turno para demostrar sus cualidades y conseguir una presea para poner en alto el nombre de su país, sin embargo, en ocasiones las cosas no salen a lo planeado y los accidentes aparecen.

Los Juegos Olímpicos Invernales han dejado varios videos para la historia de los terribles accidentes que han sufrido los atletas, que ante la gravedad de los mismos son dignos de admirarse, aquí algunos de ellos:

Yuto Totsuka, de 16 años, snowboarder japonés fue de los primeros en aparecer en los titulares por la terrible caída que sufrió en la final de Snowboard halfpipe masculino.

Dio su primer salto y giró varias veces en el aire, el problema fue al aterrizar, pues chocó contra el borde del halfpipe, desplomándose en la pista.

#PyeongChang2018 #Snowboard Terrible accidente sufrió el japonés Yuto Totsuka (16 años) durante la segunda ronda de Snowboard en los JJ OO de Invierno. A pesar de la espeluznante caída por lo que debió ser retirado en camilla se informó que Totsuka no sufrió lesiones importantes. pic.twitter.com/bNrQHvingL — Adrián D'Amelio (@Adridam) 14 de febrero de 2018





Emily Sweeney representante de EU en la competencia de luge (trineo ligero) modalidad singles de la rama femenina tuvo un aparatoso accidente, luego de que bajara los pies para frenar en una curva lo que provocó que perdiera el equilibrio.

La joven de 24 años tuvo dificultades en las curvas 8 y 9, ocasionando que en la curva 12 se terminara por estrellar al balancearse a más de 96 kilómetros por hora.

Escalofriante accidente de Emily Sweeney en el deporte Luge durante los Juegos Olímpicos de Invierno. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/3U2TtDyYoN — Corta La Bocha (@CLBocha) 14 de febrero de 2018





Madison Chock y Evan Bates no lograron conseguir una medalla luego de que en plena rutina terminaran en el suelo, caída que les costó varios puntos.

Mientras realizaban su coreografía con la canción "Imagine" de John Lennon, los norteamericanos cayeron simultaneamente casi al finalizar su rutina.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Chock|Bates #PyeongChang2018 pic.twitter.com/eeEvM6FgDG — Arlene (@ArleneTanudjaja) 20 de febrero de 2018





Elise Christie, la británicaque participó en patinaje de velocidad en pista corta, no logró ni una medalla, a pesar de partir como favorita en todas ellas.

El martes abandonó la pista de Gangneung entre lágrimas. Cuatro días antes, sus lágrimas habían sido de dolor, luego de un choque con una rival china en los 1500 metros. Y en la final de los 500 metros, distancia en la que ostenta el récord del mundo, también dio con sus huesos en las barreras protectoras.

How did they not see this?!? pic.twitter.com/Xjop5s51mZ — Paul White Photo (@PaulWhitePhoto) 13 de febrero de 2018





Sebastiano Gastaldi, quién fue el abanderado de Argentina en la inauguración de los juegos, sufrió una fuerte caída durante la primera manga del slalom gigante, luego de que a mitad del recorrido tropezara con una bandera.

El esquiador se deslizó unos 100 metros y se estrelló contra una de las redes de plástico que funcionan como vallas de contención. Luego se informó que había sufrido de una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Foto: AFP Foto: AFP