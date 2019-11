[Video] Visita el pitcher José Luis Urquidy a AMLO en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Palacio Nacional al pitcher mexicano José Urquidy, miembro de los Houston Astros, mismos que disputaron la pasada Serie Mundial de la MLB ante los Washington Nationals.

En un video, López Obrador reconoció la carrera del beisbolista mexicano y del que dijo es “un tremendo pitcher mexicano de Mazatlán, Sinaloa”.

“Estuvo en la Serie Mundial con Astros, segundo pitcher después de Valenzuela que gana un juego de Serie Mundial. Es un homenaje a este tremendo pelotero que, con esfuerzo, con mucho sacrificio, con el apoyo de su familia, salió adelante”, externó.

El Primer Mandatario lamentó que no hubiesen ganado los Astros el campeonato, pero lo motivó a seguir adelante con ese buen paso que lleva hasta el momento.

“Pronostiqué que Astros iba a ser campeón en la serie Mundial, no fue así, quedó muy cerca. Así es el beisbol, como la buena política, no siempre se gana. Lo importante es seguir adelante, no rendirse y ser cada vez mejor”.

En tanto, José Urquidy se mostró contento de estar con el presidente y se comprometió a mantener su nivel porque sabe que es ejemplo para niños y jóvenes.

Recibí a José Luis Urquidy, tremendo pitcher mexicano de los Astros de Houston, que ganó un importante juego en la Serie Mundial. pic.twitter.com/5JpkB0V4VR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 6, 2019

“Estoy muy contento de estar aquí con usted, agradecido por tomar mis detalles. Como dice usted, estar aquí para apoyar al deporte y toda esa niñez que se motiva a salir adelante. Tratar de ser profesionales siempre, estar concentrado en el trabajo para seguir manteniéndonos en Grandes Ligas”, subrayó.

