Los Simpson predijeron los apagones en México, así lo hicieron

Además de la trama, Los Simpson son conocidos por “predecir” algunos de los eventos sobrenaturales como el brote de Coronavirus, el ataque del tigre blanco a un entrenador, o el espectáculo de Lady Gaga en el Super Bowl.

Esta vez sus predicciones volvieron a cumplirse, pues durante un capítulo narraron la forma en la que se están realizando los apagones en México, los cuales han afectado a Chiapas, Morelos, Jalisco, Estado de México y Querétaro.

La predicción de los apagones se suma a capítulos como en el que adivinaron que el economista Bengt Holmström y el químico Bernard L. Feringa ganarían un Premio Nobel.

Fun fact: @TheSimpsons' Milhouse once predicted MIT Prof. Holmström would win a #NobelPrize. Today, he was right! https://t.co/CC0LRk1avy pic.twitter.com/syhMiJBK2A — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 10, 2016

¿Los Simpson predijeron los apagones en México?

Durante un capítulo de Los Simpson, toda la familia está sufriendo por la ola de calor intensa, que actualmente azota el país. Para soportar un poco la temperatura, tienen un ventilador.

No conforme con ello, Homero tiene la idea de que una figura de Santa Claus le daría “un toque invernal” a su hogar y lo enfriaría. Por lo que trata de conectar el adorno.

Antes de hacerlo, Lisa le advierte que la figura es innecesaria y robaría energía, que deben ahorrar. Sin embargo, Homero no le hace caso porque si “empiezan a ahorrar energía los ambientalistas ganarán”, así que procede a conectarla.

En ese instante, la electricidad hace un cortocircuito y todo el barrio de Springfield sufre un apagón.

Los Simpson predijeron los #apagones en México. pic.twitter.com/xWhA6VYi8q — Borrachito 🥃 (@B0RRACHIT0) May 8, 2024

¿Por qué hay apagones en México?

Al igual que en el capítulo de Los Simpson, la ola de calor es culpable de los apagones en México. En palabras de Víctor Ramírez, especialista del sector energético, las altas temperaturas que se registran en el país ocasiona que las personas utilicen más el sistema de aire acondicionado, lo cual acerca el consumo hacia el límite de reserva para satisfacer la demanda.

Mientras duren estas ondas de calor y se mantenga la demanda eléctrica, estos apagones se van a mantener. Víctor Ramírez, especialista del sector energético.

¿En qué partes de México hay apagones?

Los estados de la República Mexicana que han sufrido apagones son los siguientes:

Chiapas

Morelos

Jalisco

Estado de México

Guanajuato

Ante ello, por tercer día consecutivo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió un estado de alerta para advertir que el consumo de energía se está acercando al porcentaje límite de reserva para satisfacer la demanda que se tiene en el país.