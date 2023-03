Barbie rinde homenaje a Katya Echazarreta, astronauta mexicana, con su propia muñeca

Katya Echazarreta es la primera mujer mexicana en viajar al espacio y ahora también quedará inmortalizada como una muñeca gracias a Barbie y Mattel.

La joven astronauta de 27 años formará parte de la colección Barbie Role Models o “Mujeres Inspiradoras”, una de las líneas dentro del catálogo de la popular muñeca que busca honrar el impacto de las mujeres en todos los aspectos sociales y utilizarlas como figuras que inspiren a las niñas y niños del mundo.

“A los 7 años, cuando solía jugar que mi Barbie era una astronauta que viajaba por la galaxia, nunca podría haber imaginado que algún día tendría mi propia Barbie", compartió Katya en sus redes sociales al mostrar cómo luce su muñeca.

Katya Echazarreta es una de las siete líderes en ciencia y tecnología que la firma homenajea con su muñeca Barbie a las mujeres que les recuerdan a las niñas su propio potencial ilimitado y "ayudan a continuar cerrando la brecha de los sueños".

La astronauta originaria de Jalisco es la representante de América Latina para esta campaña de Barbie, junto a Antje Boetius (Alemania), Maggie Aderin-Pocock (Reino Unido), Yinuo Li (China), así como Anne Wojcicki, Janet Wojcicki y Susan Wojcicki (Estados Unidos).

Katya ya ha colaborado en algunas ocasiones con Mattel para la realización de videos en donde ha hablado sobre su herencia hispana, al ser mexico-americana, y sobre las formas en que puede difundirse la ciencia a través de los juegos y los juguetes.

En redes sociales, Barbie también fue una de las cuentas que celebró el éxito de Katya Echazarreta la primera vez que estuvo en el espacio como parte de la misión Blue Origin NS-21 al comentarle en una de sus imágenes “Sueña, crea y consíguelo”.

Dentro de esa conversación, Katya respondió que era momento de realizar una Barbie astronauta, algo que se volvió realidad.

En las primeras imágenes de la muñeca se puede ver que porta el traje de astronauta de Blue Origin, tendrá una sonrisa en el rostro y en su pose inicial estará con los brazos cruzados.

Foto: Barbie | Mattel

Mattel presentó su línea Barbie Role Models por primera vez en el 2015 y desde entonces, año con año, se ha encargado de celebrar a icónicos femeninos de todo el mundo con su propia muñeca.

Ya en la colección han estado distintas mujeres mexicanas como lo es Frida Kahlo y en el 2022 fue presentada la Barbie de Adriana Azuara, empresaria mexicana y fundadora de All4Spas.

Por cierto, estas muñecas únicas no están a la venta, solo son creadas para celebrar a estas mujeres que son un módelo a seguir para miles de niñas y niños.

¿Qué debes saber de Katya Echazarreta?

Katya Echazarreta se convirtió el 4 de junio de 2022 en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Se desempeña como ingeniera eléctrica y ha colaborado en distintas ocasiones con la Administración Nacional de Aeronáutica Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Ella decidió participar en un proyecto para ser parte del vuelo NS-21 organizado por Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, dueño de Amazon. Más de siete mil aspirantes formaron parte del programa en el que Katya fue seleccionada junto a cinco personas más, siendo la única mujer.

This is the face of a woman who kept a promise she made at 7 years old.



Originaria de Jalisco, vivió en México hasta los 7 años para después mudarse junto a su familia a los Estados Unidos. Desde pequeña tenía la idea de ser astronauta y desarrolló parte de sus estudios para ello al graduarse de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA por sus siglas en inglés).

Katya Echazarreta en la actualidad busca impulsar iniciativas para potenciar la industria aeroespacial en México, así como el papel de la mujer en las industrias. También, es activista y en sus redes sociales de manera constante muestra parte de su conocimiento al explicar temas de ciencia y el espacio.