¿A qué huele la luna? Recrean su olor para una exposición sobre el espacio

Como seres humanos sabemos que nuestro sistema olfativo puede ser tan bueno que al percibir cierto olor logra remitirnos a recuerdos, que incluso llegan a ser de nuestra infancia, pero hay olores que pueden resultar un misterio.

Nos referimos a los olores que hay en el espacio exterior, específicamente de la luna, alguna vez te has preguntado ¿a qué huele? pues hoy te damos a conocer este curioso dato.

Te recomendamos: La ciencia detrás de icónicas escenas de Star Wars

¿A qué huele la Luna?

El astronauta Buzz Aldrin fue quien descubrió a que huele el famoso satélite natural luego de haber sido piloto del módulo de la misión Apolo 11 junto al comandante Neil Armstrong, convirtiéndose en los dos primeros seres humanos en pisar la Luna.

A su regreso a la tierra, Buzz Aldrin reveló en 1969 que fue cuando se quitó el casco en el módulo de la Luna ésta olía a pólvora gastada.

Tras 54 años desde la declaración del astronauta, el peculiar olor ahora será recreado por un especialista para exponerlo en una muestra del espacio extrerior y que así sea conocido por sus visitantes.

April has a couple of key Moon Milestones. On April 16, 1972, Apollo 16 launched; the crew brought back the 26 lb moonrock “Big Muley!” And on April 17, 1970, Apollo 13 successfully landed on Earth after days of concern and high tension. Amazing history made by amazing people. pic.twitter.com/lHywNuZLsP — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) April 17, 2023

¿Quién recreó el olor de la Luna?

Michael Moisseeff es un "escultor de aromas" ubicado en un pueblo cercano a Toulouse, al sur de Francia, donde cuenta con su laboratorio especializado en olores.

En entrevista para "Nature", el francés platicó que ahora ha está trabajando en la creación del olor de la Luna para una exposición en Space City, un museo en Toulouse.

Gracias a la descripción del astronauta Aldrin, el especialista ha podido recrear ese curioso aroma gracias a los productos químicos, que conserva en forma líquida dentro de una habitación a 14 ºC.

Y es que Moisseeff cuenta con un laboratorio totalmente equipado con aceites esenciales y extractos naturales, que le han permitido crear algunos olores desde cero.

Él es el especialista en aromas Michael Moisseeff desde su laboratorio en Francia. | Foto: AFP

"Recreo olores usando un aparato de destilación para extraer sustancias, un evaporador rotatorio para eliminar solventes, escalas de medición muy precisas para los productos químicos y un archivo de 3 mil a 4 mil olores de referencia", dijo el especialista.

Asimismo, reveló que desde hace años ha desarrollado olores que le piden para ciertas exposiciones y que terminan siendo todo un arte durante su proceso de creación.

"He creado muchos olores para exposiciones, como los de las selvas tropicales de las Islas Andaman en el Océano Índico. He trabajado en aromas utilizados para capacitar a expertos en la industria del vino, incluso de variedades de uva, suelos, minerales y notas vegetales y florales", señaló Moisseeff

El químico también dio a conocer que tiene su propio museo denominado "Explorarôme", el cual se encuentra en su casa y puede ser visitado por el público en general.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Los visitantes pueden oler especies de plantas aromáticas en el jardín de fragancias y plantas exóticas en el invernadero, aprender cómo se capturan los aromas en el laboratorio e intentar adivinar qué están oliendo en nuestra exposición interactiva.

"No hay respuestas incorrectas: nuestra relación con el olfato es única y personal", concluyó el especialista.