¿Cuándo es el Eclipse de Luna más largo del siglo?

La madrugada de este viernes 19 de noviembre, se podrá observar a simple vista un eclipse parcial de Luna, casi total, en donde ésta se tornará roja. Las horas dadas son para el centro de México, -6 UT.

Dos minutos después de la medianoche (12:02 am), apenas esté iniciando el viernes 19 de noviembre, la Luna entrará en la sombra penumbral de la Tierra. A la 1:18 am la Luna entrará en la umbra, iniciando el eclipse parcial. A las 3:02 am será el máximo del fenómeno, cuando la Luna sea obscurecida en un 97%, aunque minutos antes ya estará de color rojo. A las 4:47 am la Luna saldrá de la umbra finalizando el eclipse parcial y a las 6:03 am saldrá de la penumbra, finalizando el eclipse.

Eclipse de Luna del 19 de enero de 2019, desde Puebla. | Foto: Victor Cabrera

En total durará 6 h 01 m 29 s, mientras que bajo la sombra umbral, durará 3 h 28 m 23 s. Es el eclipse parcial más largo del siglo, aunque habrá otros más largos, pero serán totales, los de 2025, 2028 y 2029.

Este es un eclipse parcial de Luna, casi total, ya que será cubierta en un 97% por la sombra de la Tierra.

Imagine un plato redondo para tazas de café o té, en el centro hay un circulo para colocar la taza. Así son las dos sombras de la Tierra, el plato es la penumbra, mientras que el circulo para la taza es la umbra, una sombra más obscura. Si la Luna sólo entra en la penumbra, es un eclipse penumbral, pero si una parte entra en la umbra será un eclipse parcial. Cuando toda la Luna entra en la umbra, es un eclipse total. Habrá visto personas en los escenarios siendo iluminadas por varias fuentes de luz, detrás de las personas, las sombras se superponen, siendo la sombra más obscura la umbra y el resto la penumbra.

¿CÓMO SUCEDEN?

Los eclipses de Luna y de Sol son un fenómeno natural, debido a la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. La Luna tarda 28 días en darle una vuelta a nuestro planeta. En algún momento la Luna cubrirá al Sol, ocasionando un eclipse de Sol, y 14 días después, cuando la Luna de media vuelta a la Tierra, entrará en la sombra de la Tierra, ocasionando un eclipse de Luna, ya sea penumbral, parcial o total.

Sin embargo, no tenemos eclipses cada mes.

Esto se debe a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada 5º respecto al plano entre el Sol y la Tierra. Siendo así, la Luna no siempre cubre al Sol y no siempre entra en la sombra de la Tierra. Sólo hasta que se dé la feliz coincidencia.

La Dispersión de Rayleigh | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Esto significa que los eclipses de Sol sólo suceden en Luna Nueva, mientras que los de Luna, sólo suceden en Luna Llena.

Además, los eclipses suceden en pares, ya que la inclinación de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no varía mucho en 14 días. Si el primer eclipse es de Sol, 14 días después cuando la Luna de media vuelta a la Tierra, entrará en la sombra de nuestro planeta y habrá uno de Luna, o si el primero es de Luna, 14 días después será de Sol.

Siendo así, el 4 de diciembre habrá un eclipse total de Sol, visible en el Antártico, sur de Sudáfrica y de Oceanía.

La Inclinación de la órbita de la Luna. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

LA LUNA ROJA

En los eclipses totales de Luna ésta se torna roja. Por el alto porcentaje de sombra de este eclipse (97 %), la veremos roja.

El color rojo d se debe a la misma razón de porqué el cielo de día es azul, la Dispersión de Rayleigh. Todo está en la longitud de onda de la luz.

La luz del Sol está compuesta por los siete colores del arco iris. Cada color difiere del otro por la longitud de onda. Los colores están ordenados de mayor longitud de onda a menor: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

La longitud de onda de los colores. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Durante el día, sólo la luz azul, la de menor longitud de onda, ilumina las partículas de la atmósfera, dando ese color azul. Mientras que la luz de mayor longitud de onda, la roja, es la única que logra atravesar la atmósfera en los bordes de la Tierra. Esa luz roja está las 24 horas del día en la sombra de la Tierra. Es hasta un eclipse de Luna, cuando entra en esa sombra y es iluminada por esa luz roja.

El nombre de Luna de Sangre surgió en el eclipse total del 28 de octubre de 2004, cercano al Halloween. Tal vez entonces fue válido, pero ya no. Los astrónomos no le llaman “luna de sangre”.

HORARIO

Las horas son para el centro de México (-6 UT). Para las otras zonas horarias de México, se debe restar a UT su diferencia horaria.

El eclipse penumbral iniciará a las 00:02:09 h. (06:02:09 UT)

El eclipse parcial iniciará a la 01:18:41 h (07:18:41 UT).

El máximo del eclipse será a las 03:02:53 h (09:02:53 UT).

El eclipse parcial terminará a las 04:47:04 h (10:47:04 UT).

El eclipse penumbral terminará a las: 06:03:38 h (12:03:38 UT).

¡Qué tengamos una feliz observación del eclipse parcial de Luna más largo del siglo!





german@astropuebla.org