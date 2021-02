Las primeras imágenes de Marte que envió el Perseverance de la NASA

El vehículo Perseverance aterrizó en Marte este jueves tras superar con éxito los "siete minutos de terror" que implicaron atravesar la delgada atmósfera del planeta rojo y descender en la superficie rocosa del cráter Jezero.

Después de amartizar, el Perseverance se encontraba ya listo para iniciar su exploración luego de enviar la primera imagen de la superficie marciana que registra, después publicada en la cuenta oficial en Twitter del robot acompañado del mensaje: "Hola Mundo. Mi primer vistazo al que será mi hogar para siempre".

Las primeras imágenes son en blanco y negro y le dieron la vuelta al planeta tierra con más de 150 mil retuits y más de 435 'likes'. La primera imagen muestra el lado delantero del Rover y la segunda, su lado trasero.

En Marte, el terreno es arenoso con rocas, muy similiar a un paisaje desierto en la Tierra.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

La agencia de noticias AFP compartió imágenes al interior del centro de control de la NASA en Pasadena, California donde realizaron la operación marciana.

Después del aterrizaje, los investigadores saltaron en júbilo por la delicada operación y procedieron a revisar las primeras imágenes enviadas por Perseverance.

Foto: Bill Ingalls | AFP

El vehículo, de 6 ruedas, cerca 3 metros de largo y de 1.025 kilogramos, buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.

El robot científico descendió en Marte tras reducir en siete minutos una velocidad de 20.000 kilómetros por hora y con ayuda de una grúa aérea que le permitió descender suavemente, una operación que los científicos de la NASA habían calificado de peligrosa.

"Qué equipo tan increíble para trabajar a través de todas las adversidades y desafíos que conlleva el aterrizaje de un rover en Marte, además de los desafíos de covid", señaló poco después del amartizaje el administrador interino de la NASA Steve Jurczyk.

Perseverance carga dos micrófonos, que por primera vez captarán el sonido de Marte, y un helicóptero de cuatro patas y menos de 2 kilogramos de peso, el Ingenuity Mars, que intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.

Asimismo, allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna.

