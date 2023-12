La Lluvia de Meteoros Gemínidas y su violento origen

Si nunca ha visto una lluvia de meteoros esta es la que no debe perderse, las Gemínidas.

Brillan del 4 al 17 de diciembre, pero serán las noches del 13, 14 y 15 las que presenten más meteoros ¡hasta 120 por hora!

Observe un área grande (medio cielo) alrededor de la constelación de los Gemelos o Gemini, al este u oriente (por donde "sale" el Sol cada mañana), a partir de las 8:30 p. m., aunque verá más meteoros al pasar la noche, por ejemplo, a partir de las 10 p. m. Las Gemínidas duran hasta el amanecer.

No necesita telescopio o binoculares, las lluvias de meteoros se observan a simple vista. Si observa desde la ciudad verá menos meteoros pero aún así serán espectaculares. Escoja un lugar obscuro, sin luminarias de frente y abríguese bien. Observe por algo más de una hora, no se aburrirá, la espera de los meteoros es emocionante.

Prepare una silla reclinable o una colchoneta con almohada, no intente observar de pie, ya que se cansará pronto y desistirá. No vea su teléfono o tableta, se deslumbrará en menos de un segundo y así no verá los meteoros. Para adaptarse de nuevo a la obscuridad deberán pasar 20 minutos.

Los meteoros

Las Lluvias de Meteoros o Lluvias de Estrellas suceden cuando cientos de piedritas chocan contra la Tierra. Al entrar en la atmósfera terrestre a gran velocidad las piedritas se rozan con el aire, se calientan y estallan. En el caso de las Gemínidas, chocan a 35 km/s.

Nosotros no vemos las piedritas, llamadas bólidos o aerolitos, solo vemos la luz del estallido, llamada meteoro o estrella fugaz.

Las piedritas, de pocos centímetros de tamaño, se encuentran en cierta zona del camino que sigue la Tierra alrededor del Sol, la órbita, y será hasta que la Tierra pase por ahí que las piedritas chocarán contra la Tierra, ocasionando la lluvia de meteoros.

Las piedritas están ahí porque es el lugar por donde pasó un cometa y los cometas vienen tirando piedritas, vapor y gas.

Los cometas vienen de dos zonas, el Cinturón de Kuiper, un anillo de rocas de hielo, en las cercanías de la órbita del planeta enano Plutón o de más lejos, de la Nube de Oort, una nube de rocas de hielo que envuelve al Sistema Solar.

Al salir disparada una roca de hielo de una de estas zonas, avanza rumbo al Sol, al aumentar la temperatura comenzará a evaporarse, gases al interior se expandirán y romperán la superficie del hielo en estallidos, aventando piedritas de hielo. El vapor y el gas crearán la cola y la coma, una nube alrededor del hielo.

No confundamos a los meteoros con los meteoritos. Solo los meteoritos caen al suelo mientras que los meteoros estallan en la atmósfera.

Los nombres

En las lluvias de meteoros, los meteoros parecen partir de un punto en el cielo llamado radiante. Dependiendo de la posición del radiante respecto a las constelaciones del fondo, la lluvia de meteoros recibirá su nombre. Por ejemplo, la lluvia de meteoros Oriónidas tiene su radiante en la constelación de Orión, las Perseidas en Perseo, las Gemínidas en Gemini o las Eta Acuáridas, cerca de la estrella eta de Acuario.

Sin embargo, no hay ninguna relación entre los meteoros y las estrellas de las constelaciones. Los meteoros estallan a 100 km de altura, en la atmósfera terrestre, mientras que las estrellas están en el espacio, a años luz de distancia. En particular, las Gemínidas estallan entre 160 km a 40 km de altura.

El violento origen

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, las Gemínidas no son ocasionadas por un cometa, sino por el asteroide 3200 Phaeton, que suelta piedritas y genera una cola de gas de sodio al acercare al Sol. Lo extraño es que así no se comportan los asteroides.

3200 Phaeton fue descubierto en 1983. Mide 5.1 km y rota en 4 horas. En su recorrido alrededor del Sol cruza las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

Se pensaba que el asteroide era el núcleo de un antiguo cometa que ha perdido todo el hielo y las piedritas soltadas eran de su antigua actividad cometaria. Pero había dudas.

Con la misión Parker de la NASA, la nave espacial para estudiar al Sol que ha batido todos los récords de proximidad a nuestra estrella, los astrónomos pueden estudiar la actividad de cometas y asteroides en las cercanías del Sol. Así, midieron la actividad electromagnética ocasionada por el impacto de piedritas del asteroide contra la sonda espacial.

Con estos datos, los científicos hicieron tres modelos que explicarían la actividad del asteroide. Al compararlos con datos observacionales, solo quedó un modelo posible, aquel que mostraba que el asteroide colisionó con algún objeto en el pasado o tuvo una explosión producto de algún gas atrapado al interior.

El modelo matemático muestra que la Lluvia de Meteoros Gemínidas es producto de un evento violento en el asteroide 3200 Phaeton. Y tal vez, sirva para explicar otra lluvia de meteoros, las Cuadrántidas, originada, al parecer, por otro asteroide.

El misterio del origen de las Gemínidas parece haberse resuelto. Aunque sabremos más en 2029, cuando arribe al asteroide la misión alemana japonesa DESTINY+.

Si nunca ha observado una lluvia de meteoros, esta es la que no debe perderse, pasará un momento agradable con la familia o amigos, cazando meteoros. german@astropuebla.org