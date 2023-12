¿Peligro para la Tierra? Telescopio chino WFST descubre dos asteroides cercanos al planeta

La infinidad del espacio puede parecer perturbador para muchos, y es que no tenemos certeza de todos los peligros que nos rodean, aunque si de algunos. Ejemplo de ello es que un telescopio chino detectó una posible amenaza para el planeta.

El telescopio de telescopio de exploración de campo amplio (Wide Field Survey Telescope), descubrió recientemente dos asteroides "cercanos" a la Tierra, uno de ellos preocupa a la comunidad científica china, pues podría ser "potencialmente peligroso".

La primera ocasión en la que fueron vistos dichos objetos fue el 18 de noviembre, y ha estado en constante observación desde entonces. Cabe mencionar que la Unión Astronómica Internacional confirmó dichos avistamientos y nombró a los asteroides como 2023 WX1 y 2023 WB2.

El asteroide que genera cierta preocupación es el 2023 WX1, quien cuenta con un diámetro estimado de hasta 170 metros, el tamaño no es la principal razón del peligro, sino por tener una distancia mínima de intersección orbital con la Tierra de unos 6,22 millones de kilómetros de acuerdo con información reportada por EFE.

Cabe mencionar que el WFST está en función desde septiembre del presente año, se encuentra ubicado en la provincia china Qinghai, en el oeste del gigante asiático.

El Wide Field Survey Telescope cuenta con un diámetro de 2,5 metros y fue elaborado en un proyecto en conjunto entre la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y el Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia China de Ciencias.

China's Mozi Wide Field Survey Telescope (#WFST) has newly observed two near-Earth #asteroids — 2023 WX1 and 2023 WB2, marking the first batch of near-Earth asteroids found by WFST, the largest space-survey #telescope in the Northern Hemisphere. #SpaceExploration pic.twitter.com/p9jB1l83KX — China Science (@ChinaScience) November 28, 2023

La potencia del WFST cuenta le permite la capacidad de observar todo el cielo desde el hemisferio norte, lo que le facilita la monitorización de eventos astronómicos, fue así que dio con ambos asteroides.

Por otro lado, de acuerdo con la NASA, hasta finales de 2022, se habían detectado un total de 2.304 cuerpos celestes potencialmente peligrosos.

Anteriormente, la NASA ya había reportado el descubrimiento de un asteroide que se estima tiene las dimensiones del rascacielos Empire State Building de la ciudad de Nueva York, el cual tiene 443 metros de altura y ocupa una superficie de 8.094 metros cuadrados.

Dicho asteroide fue descubierto en el 2004 y en la actualidad está casi descartado que pueda colisionar contra nuestro planeta. De acuerdo con cálculos realizados, existe una probabilidad de impacto de uno en un millón. De acuerdo con previsiones, el punto más cercado entre este cuerpo y nuestro planeta se producirá en el 2029.